Fjærlett agent-action

«Spion i aksjon» er en fartsfylt animasjonsfilm som byr på mye humor, men forsvinnende lite originalitet.

Det ikke er like lett for duer som for mennesker å kjøre bil, men det hadde visst ikke disse to tenkt på før de la av gårde.

Kine Hult Journalist

Spion i aksjon

Sjanger: Animasjon / Barnefilm / Familiefilm / Komedie. Norske stemmer: John Carew, Herman Tømmeraas, Kåre Conradi, Stian Blipp, Line Verndal. Regi: Nick Bruno, Troy Quane. Nasjonalitet: USA. Lengde: 1 t. 42 min.

Mye kan som kjent gå tapt i oversettelsen. «Spion i aksjon» heter «Spies in Disguise» på originalspråket, og handler om en talentfull spesialagent som ved en feiltakelse blir forvandlet til en due. Dessverre er det etter alt å dømme litt som forsvinner i dubbingen også, for det må være lov å si at John Carew mangler ganske mye på å kunne måle seg med Will Smith, som har den opprinnelige stemmen til den selvgode duen/spionen Lance. Men ok. Det er likevel en del å more seg over i denne temmelig gjennomsnittlige animasjonsfilmen.

Den egentlige helten er den geniale og nerdete oppfinneren Walter, en kreativ pasifist som heller vil hypnotisere skurkene med bilder av søte kattunger enn å sprenge dem i lufta. Dette har hans kollega Lance ingen som helst toleranse for, men når han blir utsatt for et avansert identitetstyveri, ser han ingen annen utvei enn å samarbeide med Walter. Samarbeidet får en litt trå start siden Walter innleder med å forvandle Lance til en due, men denne forkledningen viser seg snart å være ganske praktisk når de skal innhente skurken og samtidig rømme fra tidligere kolleger.

Det blir starten på et gryende vennskap, først veldig motvillig fra Lances side, men etter noen dager som due innser han at det ikke alltid er mulig å klare seg selv, og at venner og hjelpere kan gjøre livet både lettere og lykkeligere. Den utenpåliggende moralen er med andre ord forholdsvis svulstig, og selv om grepet med å forvandle en av hovedpersonene til en fugl skaper rom for mye stilig situasjonskomikk, er selve historien i bånn temmelig gjennomsnittlig og forutsigbar. Grei underholdning for den yngre garde, ikke så mye mer.

