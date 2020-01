Middelmådig butikkmusikk fra en overraskende uinteressant stjerne

Selena Gomez er 27 år, født i Grand Prairie i Texas. Foto: Interscope

Anette Basso

Selena Gomez: «Rare» (Interscope)

Selena Gomez er kjent som artist, skuespiller, eks-Disney-stjerne og eks-kjæresten til Justin Bieber. Det sistnevnte setter hun selv søkelys på i sitt tredje soloalbum, som dveler ved bruddet og prosessen med å bli glad i seg selv igjen.

Som i singelballaden «Lose you to love me», som nådde til topps på de amerikanske listene. Hvordan gjorde den det? Og hva det er med Gomez som gjør henne til den femte mest populære Instagram-profilen i verden? For jeg ser ikke helt hva hun har å by på.

Låtene er med få unntak, som flotte «Vulnerable», middelmådige. Stemmen er enda mindre bemerkelsesverdig. I et hviskende stemmeleie og med små sukk formidler hun tekster som framstår som artistens (u)personlige dagboknotater og som positive motivasjonsnotater fra en ny og sterkere kvinne. Det er en smooth og smertefri lytteopplevelse som ikke makter å berøre, ei heller irritere.

Tips fra meg: «Rare» passer perfekt som bakgrunnsmusikk i en lekker klesbutikk!

Beste spor: «Vulnerable», «Rare».

Publisert: Publisert 18. januar 2020 10:38

