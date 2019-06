Lekkert å lytte til

1 2 3 4 5 6

Lust for Youth: «Lust for Youth» (Sacred Bones/Playground)

Lust for Youth er hjertebarnet til svenskfødte Hannes Norrvide. Det begynte som et lo-fi darkwave skråstrek post-punk-prosjekt i 2012, med en foreløpig høydare med 2014-albumet «International».

Nå er Lust for Youth en duo, som i 2019 leverer flotte synthpop-låter med kul, kald kant. En del New Order, et hint av John Olav Nilsens nye Nordsjøen, drypp av The Tough Alliance.

Albumet er stramt, fordelt på bare åtte låter. Det gjør at spenningen holder hele veien, men her er også en vedvarende distanse. Ta vakre «Venus de Milo» som eksempel, hvor han beskriver en «statueaktig» skjønnhet. Det er betegnende også for platen. Den er lekker å lytte til, men føles noe kald.

Det som rører, er først og fremst de mollstemte melodilinjene, de skimrende synthene og det trance-aktige partiet som løfter «Adrift» mot slutten. Norrvides begrensede vokal makter ikke å gjøre tekstuniverset interessant.

Ingen kan nekte for at Lust for Youth er cool. Men det er også forglemmelig.

Beste spor: «Adrift», «Venus de Milo».