Arkeologer fant 1600 år gamle gjenstander i Bolivia

Funnet ble gjort ved Kalasasaya-templet i forbindelse med utgravinger.

Direktør Julio Condori for et arkeologisenter i Tiwanaku sier at gjenstandene de har funnet, stammer fra mellom 400–600 år e.kr. Det vil si at de er ca. mellom 1600 og 1400 år gamle.

Condori sier at funnene tillater at man kan «revurdere hva den faktiske funksjonen Kalasasaya-templet hadde og omdefinere tolkningen av dens opprinnelse».

Tiwanaku-ruinen ble erklært som et religiøst verdensarvsted av UNESCO i år 2000.

Arkeologene sier at gjenstandene som har blitt funnet, er krukker. Assisterende arkeolog Mary Luz Choque sier til nyhetsbyrået AP at mye tyder på at gjenstandene var en del av en ofring i forbindelse med en begravelse av en person av høy rang.

Tiwanaku, også kjent om Tiahuanaco, er et pre-inka ruinområde ved Titicaca-sjøen som ligger i Andesfjellene, på grensen mellom Bolivia og Peru. Området dekker 500 dekar med byggverk av tilhogde steinblokker uten bindemiddel, skulpterer, monolitter og portaler, ifølge SNL.

En gruppe på fire arkeologer og over 50 forskere har utført utgravinger i om lag to uker. Arbeidet skal fortsette i flere uker til før de gir en endelig rapport om hva de har funnet.