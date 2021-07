Best å være snill

En av de store countryrockerne fra Texas.

Rodney Crowell fyller 71 år i august. Foto: Rodney Crowell

Geir Flatøe Journalist

Rodney Crowell: «Triage» (RC1/Border)

Rodney Crowell framme ved sitt 18. studioalbum pluss et par-tre til, som dem med Emmylou Harris i 2013 og 2015. Alene når han ikke lenger samme høyder som på disse, men 70-åringen fra Texas har fortsatt mye å fare med.

Samtidig føler han alderen tynge i den fine avslutningen «This body isn’t all there is to who I am». Crowell har vanligvis mye stygt å si om religion og kirke, men i akustiske «Hymn #43» mener han at det likevel er best å oppføre seg bra for å være på den sikre siden. En nydelig sang.

Det er mer åndelig her, og i snakkesangen «Transient global amnesia blues» møter han Jesus i en drøm. Han nevner samtidig Dylan, og «Something has to change» er ikke så langt unna vedkommende.

Med tittelkuttet «Trigae» forsøker Crowell å komme fram til hva kjærlighet er og ender blant annet med a chance to do the right thing when there's no one keeping tabs.

Hva med countryballadene hans? Hør flotte «One little bird».

Beste spor: «One little bird», «Hymn #43», «This body isn’t all there is to who I am».