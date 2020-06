Dyreparken håper på Sabeltann-løsning

Dyreparken i Kristiansand jobber med en løsning på sommerens kaptein Sabeltann-forestillinger og håper å komme i dialog med Helsedirektoratet.

Direktør Per Arnstein Aamot i Dyreparken i Kristiansand har fortsatt håp om å kunne kjøre forestillinger med Kaptein Sabeltann som planlagt i sommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

– Det er nokså tydelig at det har vært mangel på dialog i forkant. Vi har behov for å presentere vår løsning, sånn at direktoratet ser vår side av saken, ikke bare det som er blitt omtalt i mediene, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamot til NTB.

Dyreparken har laget et opplegg med fire utendørs saler for å kunne ha 800 til stede samtidig på Sabeltann-forestillingene. Men fredag satte Helsedirektoratet foten ned for flere enn 200 publikummere.

Går ikke rundt

Over 30.000 billetter er allerede forhåndssolgt. Men hvis Dyreparkens opplegg ikke blir godkjent, kan alle forestillingene i ytterste konsekvens bli avlyst. Ifølge Aamot vil det ikke gå rundt økonomisk å holde forestillinger for bare 200 publikummere.

Men foreløpig vil ikke Dyreparkdirektøren spekulere på hva som vil bli utfallet.

– Jeg tror at vi skal få til en løsning, sier han.

– Tvilsomt

Også kulturdirektør Torbjørn Urfjell i Kristiansand vil ha en dialog med Helsedirektoratet for å prøve redde Sabeltann-forestillingene.

– Vi må bruke den tiden som trengs for å unngå for bombastiske konklusjoner fra helsemyndighetene, sier Urfjell til Fedrelandsvennen.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand har tidligere uttalt at opplegget er helt trygt for publikum.

– Jeg mener det er tvilsomt at Helsedirektoratet velger å overprøve lokal forvaltning av de forskrifter som finnes, skriver Urfjell i et innlegg på Facebook.