En sassy kraftsalve

1 2 3 4 5 6

Lizzo: «Cuz I love you» (Atlantic)

Melissa Jefferson tok førsteplassen på amerikanske Itunes forrige uke og slo med det ut Beyoncé.

Dama blir beskrevet som en gledesspreder, med god grunn. Det er vanskelig ikke å smile over entusiasmen og tekstlinjene. Har du en dårlig dag kan du trygt sette på denne plata.

Lizzo er laget for 2019. Hennes tredje album er girl power, kroppspositvitet og dansbar. Det er skarpt, radiovennlig og ikke minst politisk korrekt.

På låten «Like a girl» vil hun stille som president, samtidig som hun hiver ut en støtteerklæring til transpersoner: If you feel like a girl, then you real like a girl.

Pop, hip hop og soul. Jefferson takler alt med god stil, men det kan virke som om hun ikke helt har funnet ut hva og hvor hun vil med musikken sin. Er hun en aktivist eller er hun bare ute etter hitlistene?

Plateselskapet beskriver henne som Prince og Tina Turners kjærlighetsbarn. Jefferson har en vei å gå før det blir riktig å sammenligne henne med de to.

Beste spor: «Juice», «Tempo».