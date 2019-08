Countrysliter som fortjener oppmerksomhet

1 2 3 4 5 6

Jim Lauderdale: «From another world» (Yep Roc/Border)

Denne kom i slutten av juni, og skal platen anmeldes, bør det skje raskt før Jim Lauderdale gir ut en ny. I fjor ga han nemlig ut to, og i 2013 rakk han tre. Det tok tre år å følge opp solodebuten «Planet of love» (1991), men deretter har takten vært høy med rundt 30 album alt i alt. Den iherdige jobbingen har imidlertid ikke gitt særlig uttelling på de amerikanske countrylistene, annet enn når han skriver for andre. 62-åringen fra North Carolina byr også denne gang på flotte kutt, men noen mer likegyldige trekker ned. Melodiøse «The secrets of the pyramids» havner uansett på plussiden. «Graceland horses» er en usedvanlig vakker ballade, og «Ever living loving day» har et refreng å synge med på. «One away» og «Slow turn in the road» tåler også å spilles flere ganger. Country er grunnfjellet, fra tradtypen til det mer rocka slaget. Hva med å bruke litt ekstra tid i studio neste gang, Jim?

Beste spor: «The secrets of the pyramids», «Graceland horses», «Ever living loving day».