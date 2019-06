1 2 3 4 5 6

Joy Williams: «Front porch» (Sensibility/Border)

Joy Elizabeth Williams fra West Branch i Michigan ga ut sitt første album 18 år gammel, og hennes tre plater med kristenpop passerte et samlet salg på en kvart million eksemplarer.

Så forlot hun sjangeren og dannet folk-duoen The Civil Wars med John Paul White. Navnet var kanskje et uheldig valg, for de skilte lag midt i en turné etter bare ett album. Det andre kom i etterkant, og duoen innkasserte fire grammyer i løpet av sine fem år.

Deretter forsøkte Williams å eksperimentere med elektronikk, før 36-åringen nå er tilbake med akustiske viser og myk americana.

Whatever you've done, it doesn't matter, ’cause darling we're all a little splintered and battered, synger hun på «Front porch». Slik føles hele platen, enten hun synger om trøblete lengten i «The trouble with wanting» eller om faren i «Preacher’s daughter».

Vi trår feil og opplever sorg og savn, men det finnes tilgivelse og trøst.

Beste spor: «Front porch», «When does a heart move on», «The trouble with wanting», «No place like you».