Jude Law: – Den enkleste jobben jeg har hatt

Jude Law får konkurranse av en ny pave i «The New Pope». Selv beskriver Law hvordan det var å spille i de nye episodene med setningen «den enkleste jobben jeg har hatt – noensinne».

Jude Law og John Malkovich spiller paver i «The New Pope», som er i gang på C More. Foto: Foto: C More

NTB-TT-Gunnar Rehlin

Det er klart for mer TV-drama fra den italienske manusforfatteren og regissøren Paolo Sorrentino. Hans første utspill om pavelivet, serien «The Young Pope», har latt oss følge den unge amerikaneren Lenny, spilt av Jude Law – som blir valgt til pave.

Det stopper ikke der. En ny sesong er her – og her ligger det i navnet at det står store endringer for tur.

Sovnet

Sesong to er nemlig titulert «The New Pope», og uten å avsløre for mye så husker vi jo at Lenny havnet i koma. I den nye runden ut søker – og finner – Vatikanet en erstatter. Inn i rollen som ny pave kommer ingen ringere enn John Malkovich.

For Law er det imidlertid tydelig at rollen som komatøs ikke bød på de største skuespillerutfordringene:

– Det er den enkleste jobben jeg har hatt. Jeg falt til og med i søvn noen ganger mens jeg lå der, forteller han til TT. Han legger til:

– Men det var veldig kaldt. Vi filmet i et vakkert gammelt palass i Roma, der det skorter på varmekilder. Så mellom tagningene pakket de meg inn i tepper for at jeg ikke skulle ligge og skjelve. Men teppene ble fjernet når vi skulle filme.

Minimal badebukse

I en trailer for den andre sesongen ser vi Law – iført minimale, hvite badebukser – mens han spaserer på en strand kun befolket av lettkledde kvinner.

– Den scenen kom som en overraskelse, avslører Law – og legger til:

– Først spilte vi inn en scene der jeg kommer opp av havet. Men neste dag sa Paolo Sorrentino: «Du, jeg har en ny idé». Og plutselig forsto jeg hvorfor det vrimlet av damer i bikini på stranden, forklarer skuespilleren – og skyter inn at hans første innskytelse var bekymring for hvordan ungenes hans ville reagere.

– Jeg trodde de ville bli flaue av den scenen. Men de syntes faktisk at det er ok. De lo og konkluderte med at det var kult. Men at dette skulle brukes i en trailer, nei, det ante jeg ikke.

På spørsmål om hvordan serien har påvirket Laws eget syn på religion, svarer han etter litt betenkningstid:

– Helt siden jeg var tenåring har jeg vært nysgjerrig når det gjelder spørsmål om tro og det spirituelle. Jeg tror på å finne sin egen åndelige plass. Når det gjelder Den katolske kirke har det vært interessant å se hvor teatralsk den er, med kostymer, lyssetting, ja, hvordan de fører seg. De vet hvordan man lager show.

– Det menneskelige er viktigst

Law forteller imidlertid at paverollen førte til at han begynte å studere katolisismen.

– Men jeg bestemte meg etter hvert for at det viktige er det menneskelige aspektet, jeg valgte å konsentrere meg om mannen jeg spiller, utdyper briten.

De siste årene har Den katolske kirke vært utsatt for sterk kritikk, blant annet etter gjentatte avsløringer om seksuelle overgrep.

Men Jude Law tror ikke serien han spiller i bidrar ytterligere til å kaste dårlig lys over kirken.

– Målsettingen vår har ikke vært å føre skam over, eller ydmyke – eller dømme. Paolo har gjort mye god research, og det har blitt verdsatt, sier Law – som kan komme med en aldri så liten kuriøs opplysing:

– En rekke kardinaler fra ulike steder i verden har latt høre fra seg til mannen som lager hodeplaggene mine i serien. De vil ha maken. Nå tjener han gode penger etter å ha fått oppdrag fra katolske kardinaler rundt om i verden.

«The New Pope» hadde premiere på C More 26. januar.

Fakta om Jude Law

* Navn: Jude Law.

* Alder: 46 år.

* Bosatt i London.

* Tidligere filmer- og TV-serier i utvalg: «The Talented Mr Ripley», «AI», «The Road to Perdition», «Alfie», «The Aviator», «The Holiday», «Sherlock Holmes», «Anna Karenina», «The Grand Budapest Hotel», «Captain Marvel», «The Young Pope».

* Aktuell i TV-serien «The New Pope», som følger opp «The Young Pope».

