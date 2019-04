Se The September When-konsert live på Aftenbladet.no

I fjor sommer annonserte The September When (TSW) at de gjør sitt andre comeback. Etter å ha blitt oppløst i 1996, ble de gjenforen i 2008 på en konsert på Torget i Stavanger. Deretter fulgte albumet "Judas Kiss" i 2009, etterfulgt av en turné som blant annet tok turen innom Oslo Spektrum.

Under idrettsgallaen i DNB Arena å januar spilte de én låt - «Bullet Me» - etter en hard treningsleir i Stavanger. Bandet har nå hatt flere høydeopphold, og tirsdag kveld skal de for første gang i denne comeback-runden spille en konsert med folk i salen.

– Bandet skal ha mange festivaljobber i sommer. Det betyr sett på en drøy time. Nå er de klare for å teste det ut med folk i salen, sier TSW-manager Arne Svare.

Billettene til de lukka arrangementet er allerede delt ut, men hele konserten kan du se helt gratis på Aftenbladet.no tirsdag kveld.

Èn konsert i Stavanger

Sommer-turneen til The September When starter 2. juni i Stavanger. Da spiller de sammen med The Cardigans, Hilde Selvikvåg og Tøfl på en ny endagsfestival i Konserthus-amfiet. Billettene koster 125 kroner, og alle inntektene går til barne- og ungdomsarbeid. Arrangør er Obos, og dette er etter planen den eneste muligheten for å se bandet i Stavanger.

– Det blir denne ene konserten i Stavanger, ja. Men den har kapasitet på ti tusen publikummere, så det bør dekke en god del av interessen, sier Svare.

– Hvordan er interessen for September Whens tredje komme?

– Den er veldig god. Overraskende god. Man vet aldri helt hvordan sånne ting blir når band bestemmer seg for å begynne på’an igjen, men her har det vært veldig god respons, både fra arrangører og fra publikum. Det blir ikke rare sommerferien på dem i år, sier Svare.

Nye fjes

Foreløpig er det 18 spillejobber på lista til The September When. Oppstarten er i Stavanger, finalen i Kristiansund, og det kan komme flere konserter på den lista.

Den nye utgaven av The September When teller sju mann. I 2013, to år etter den til da siste konserten med TSW, gikk Morten Mølster bort. Gitararbeidet i TSW skal Geir Sundstøl og Nikolai Grasaasen ta seg av. I tillegg har Bernt Yngve Kvam vært med på perkusjon. Fra originalbesetningen stiller naturligvis Morten Abel, Gulleiv Wee, Stene Osmundsen og Helge Hummelvoll.