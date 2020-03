Sutrete synth-overdose

Et OK album forurenset av det-er-synd-på-meg-fordi-jeg-er-drittsekk-syt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Weeknd, aka Abel Makkonen Tesfaye, er en kanadisk rnb-artist som siden starten av 2010-tallet har vært å regne som en superstjerne. På sitt femte album lar han seg inspirere av 80-tallet. Foto: Anton Tammi

Stella Marie Brevik Journalist

The Weeknd: «After Hours» (Universal Republic Records)

The Weeknd er kjent for sin melankolske og mørke tolkning av rnb-sjangeren. På «After hours» er The Weeknd nok en gang deppa, men denne gangen er han også dynket i synth. The 80's are back – fett, men imagebyttet nytter lite når Tesfaye har kjørt seg fast i sitt eget selvhat:

I've been the hardest to love

It's hard to let me go

Alt på plata handler om personlige mangler og fortidens synder i kjærligheten. Legg på overproduksjon, i håp om flest mulig listeplasseringer, og du får et lite overbevisende album.

Men det finnes da lyspunkt. Singelen «Blinding lights» har allerede blitt en megahit, med god grunn: Skamløst 80-tall og ekstremt catchy refreng. Samtidig er noen av låtene oppriktige.

Når det er sagt, er alle låtene bare én Matoma-remiks unna hitlistene. Det er nok også grunnen til at dette albumet aldri går dypere enn et papirkutt, dessverre.

Perfekt for en ny-singelkveld på byen, men lite annet.

Beste spor: «Heartless», «Blinding lights».