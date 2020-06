No kjem det ny sakte-TV – denne gong frå Kunsthall Stavanger

Onsdag 17. juni kan du sjå kunstnaren Jonathan Baldock jobbe direkte. Foto: Jonathan Baldock/Stephen Friedman Gallery, London

Hurtigruta, strikking og klokka. Fantasien set ikkje grensar når det gjeld sakte-TV. No får me snart sjå kunstnaren Jonathan Baldock frå England minutt for minutt.