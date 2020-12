Tid til overs i 2020

Hva gjør du når verden stilner rundt deg?

Billie Joe Armstrong fra Green Day har brukt pandemien til et soloalbum. Foto: Warner

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Billie Joe Armstrong: «No fun Mondays» (Reprise/Warner)

Green Day-vokalist Billie Joe Armstrong har brukt pandemien til å spille inn andres sanger, som han så har lagt ut på bandets Youtube-kanal.

Det er låter her som tigger om Armstrongs røffe behandling, som «I think we're alone now», en pophit i 1967 for Tommy James and the Shondells og 20 år senere med Tiffany.

«Manic Monday» og «Kids in America» er også ferdigtygd mat, men han velger ikke bare det opplagte. Italienske «Amico» med Don Backy fra 1963 er det vel de færreste som husker, og Armstrongs versjon er herlig.

Det er vanskelig å få noe mer ut av Eddy Grant-låten «Police in my back» enn det Clash greide i 1980, men samtidig gjør årets opptøyer mot politivold den aktuell som aldri før.

«Whole wide world» fra 1977 ble aldri en hit for Wreckless Eric, men er sangen han huskes for og Armstrong gjør den fint. Han gir også nytt liv til Adam Schlesingers filmlåt «That thing you do!» og Eric Carmens «That's rock 'n' roll».

Beste spor: «I think we're alone now», «Amico», «That thing you do!», «That's rock 'n' roll».