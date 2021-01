Ukens anbefalte sanger

I år fyller Vamp 30 år, og studioalbum nummer 13 kommer i mai.

Odin Staveland er vokalist på Vamps nye single.

Geir Flatøe Journalist

Første forsmak er et dikt av David M. Romano som Øyvind Staveland har oversatt og satt melodi til. Vokalist er Odin Staveland.

Ved siden av et nytt album planlegger Vamp å feire jubileet med teaterkonserten «Våken drøm – Vamp i teatret», et samarbeid mellom Rogaland Teater og Haugesund Teater. Premieren er planlagt til mars. Til høsten legger så Vamp ut på kirkekonsert-turneen «Vamp i kapellet».

«Når morgendagen komme» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Når morgendagen komme – Vamp

Hold your own – Poor Edward

Him t meg – Pakkers & Kine Nesheim

That’s all – Amanda Shires

To the good old days – Julian Lennon & Dennis DeYoung

Happy birthday – Lee «Scratch» Perry

Æ veit itj (ka æ vil bli) – Ulf Risnes

Støvets år – Henning Kvitnes & Eva Weel Skram

Brother! – Boulevards

Never loved you – The Moore Family

Et perfekt bål – Asbjørn Ribe

I Oslo – The Little Hands of Asphalt

Bad girl – Sun June

Sideshow hallelujah – Ogras

Bare kom – Dugg

I will survive – Anohni

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.