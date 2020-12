Bekmørk sjangermiks

Et gjennomført album som fortjener en lytt fra alle, ikke bare av de svartkledde.

The Deviant består av Dan Stokes (Violator), Steffen Simenstad (Dolgar) og Kent Håkon Olsen (Bomber).

The Deviant: «Rotting dreams of carrion» (Soulseller)

Stavangerbandet gir ut sitt tredje album. De opererer i det store metal-landskapet: Melodiøs death-metal har fått størst areal, men vokalen til Dolgar (Steffen Simenstad, spiller også i Gehenna) slipper black-metalen gjennom. Fraværet av growling, slik vi kjenner den fra thrash- og death-metallen, gjør at det svarte aspektet ved bandet blir mer tydelig.

Det proklameres lidelse, krig og vesener av ondskap, men de melodiøse old school death-metal-riffene, blandet med et atmosfærisk bakteppe, gjør at bandet kan appellere til både Mayhem- og Kvelertak-fans. Tempoet er seigt nok til at sjangeren doom-metal også dukker opp i miksen.

Gjengen leker mye med sjangere som ofte har strenge regler. Dette faktum, pluss en storslått, massiv produksjon og musikere som vet hva de gjør, får The Deviant til å skille seg ut fra lignende band som lever etter tempo- og vokalreglene satt av metalens stjerner på 80- og 90-tallet.

Beste spor: «It has a name», «Iron vultures».