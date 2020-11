Masete og personlighets­løs reklame­film for de minste

Om det er julestemning du er ute etter, bør du lete andre steder enn på Kutoppen i Dyreparken.

Kutoppen i Dyreparken er åstedet for nok et pregløst juleeventyr.

Kine Hult Journalist

Jul på Kutoppen

Norske stemmer: Henriette Faye -Schjøll, Marit Andreassen, Fridtjov Såheim, Charlotte Frogner, Mads Eldøen, Sigrid Bonde Tusvik, Jan Martin Johnsen, Thomas Seltzer. Sjanger: Animasjon / Barnefilm. Regi: Will Ashurst. Nasjonalitet: Norge. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Julemarsipanen er allerede på plass i butikkene, så da skulle det vel bare mangle at julefilmene også begynte å melde sin ankomst. Her er en variant for de minste, en animasjonsfilm fra det litt perifere området Kutoppen i Dyreparken i Kristiansand, som noen av oss kjenner til utelukkende fordi det er der de har best mat.

Denne animasjonsfilmens handling utspiller seg i disse omgivelsene, og er dessverre ikke så mye mer imponerende enn den underholdningen man noen ganger kan komme ut for om man er på besøk i Dyreparken. Hvilket altså ikke er spesielt imponerende på noen som helst måte.

Hovedpersonen/dyret i «Jul på Kutoppen» er skilsmissekalven Klara, som bor i byen, men som skal feire jul hos sin far på landet. Men når hun kommer fram til gården, viser det seg at han ikke har pyntet til jul, noe som selvsagt er helt krise. Heldigvis blir hun venner med en ungsau som bor i nabolaget, og de spiller litt musikk sammen på låven. På låven sitter også nissen. Så snart han får sin julegrøt, blir han våre venners lille hjelper, men det viser seg snart at han har et problem med måtehold. Samtidig driver de voksne dyrene og roter det til for seg selv i en endeløs rekke slapstick-scener som med varierende betydning for den allerede syltynne historien.

Vi må dessverre også igjennom en del musikalske innslag, som heldigvis er fort glemt. Det samme kan for så vidt sies om resten av filmen. Den har gode stemmeskuespillere og en og annen halvmorsom replikk, men framstår først og fremst som en utrolig masete, forutsigbar og personlighetsløs reklame for Dyreparken.