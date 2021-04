Interessen for Clubhouse har falt raskt: – Inntrykket er at det har stoppet helt opp

Flere konkurrenter jobber likevel med å lage kopier av appen.

Clubhouse økte raskt antall brukere i Norge i februar, men de siste ukene har interessen avtatt. Foto: Mark Schiefelbein / AP

– Det er mye de samme folkene som snakker om de samme temaene, sier Venstre-politiker Trine Skei Grande.

Grande er gått lei av Clubhouse. Da stortingspolitikeren i likhet med 100.000 nordmenn lastet ned denne nye prateappen, håpet hun at dette skulle bli det nye. Det minnet henne om 80-tallets «Åpen linje», der det var mulig å ringe inn på et nummer og havne i samtaler med tilfeldige.

Her har Trine Skei Grande beveget seg inn i en tilfeldig samtale. Foto: Skjermdump: Clubhouse

Omtalen av Clubhouse i sosiale medier eksploderte i midten av februar, men har siden dalt verden over, viser en stor studie fra canadiske Signal Hill. I Canada sier 8 av 10 at de ikke engang har hørt om appen, og flesteparten tror den vil floppe.

Nordmenn søkte mye etter Clubhouse i midten av februar, men nå har kurven falt betydelig, viser Google Trends.

Clubhouse er vanskelig å måle, de deler få offisielle tall og har ingen talspersoner. Det norske analyseselskapet Kantar mener å se at interessen har falt betydelig den siste tiden.

– Inntrykket er at det har stoppet helt opp og at det er tidenes døgnflue i sosiale medier, sier seniorrådgiver Nils Petter Strømmen i Kantar.

Fakta Clubhouse App som du må få invitasjon for å få være med på

Moderatorer starter diskusjoner og inviterer folk til å snakke. Alle kan rekke opp hånden. Du kan også forlate rommet uten at andre ser det. Les mer

De lavmælte samtalene

Appen er som en digital konferanse. Man beveger seg inn og ut av samtaler om musikk, politikk, historie eller andre felt med folk fra hele verden. Man kan også ta ordet og bli invitert opp på «scenen» for å si noe selv.

Trine Skei Grande ble raskt aktiv på Clubhouse. Hun mener appen nå ofte fungerer som koronaerstatning for fredagspils, noe hun ikke er særlig interessert i. Grande hadde håpet at Clubhouse skulle gjøre det mulig å fange stemninger og folks spontane reaksjoner på aktuelle debatter. Det er behov for lavmælte samtaler som et alternativ til det skriftlige og harde, mener hun.

Clubhouse var spådd å bli et Twitter med lyd. Det skjedde ikke. Clubhouse er ikke spontant nok, mener Grande.

Trine Skei Grande ble raskt et fenomen på den nye snakkeappen Clubhouse. Nå er hun lei. Foto: Olav Olsen

Skeptisk til Clubhouse

Man må ha en invitasjon for å bli med på Clubhouse, noe ikke alle har fått. Clubhouse er heller ikke tilgjengelig for Android-brukere ennå.

Ida Aalen er medieviter og aktuell med en oppdatert av boken Sosiale medier. Hun tror også appen vil floppe. Hun mener folks kjedsomhet under koronapandemien har gitt appen fart, men at folk i lengden har begrenset med tid til å lytte til lange diskusjoner.

– Det er gøy med en gang. Men vi hadde jo ikke orket å gå på konferanse eller paneldebatt hver dag heller, sier hun.

Hun lastet ned Clubhouse da det ble mye omtalt, men bruker ikke kontoen sin lenger. Aalen har tidligere uttrykt skeptisk til personvernet i Clubhouse. Hun tror også at den demokratiserende effekten er overdrevet. De mest kjente brukerne blir mindre tilgjengelige etter hvert som flere brukere får muligheten til å nå dem, påpeker hun.

Ida Aalen tror Clubhouse er en flopp: – Vi hadde jo ikke orket å gå på konferanse eller paneldebatt hver dag heller, sier hun. Foto: Eirik Urke

Kopieres av konkurrentene

Aalen peker på at Houseparty ble en flopp for noen år siden. Også denne appen la opp til å møtes i små rom, men med video. Også Periscope baserte seg på videostrømming, men ble kopiert av Facebook.

Slike tjenester vil som regel bli kjøpt opp eller kopiert av større giganter. Det skjer også med Clubhouse: Twitter prøver å lage en konkurrent. Facebook gjør det samme, ifølge TechCrunch. Også Discord, Instagram og Spotify har egne prosjekter på gang.

Samtidig forsøker Clubhouse å utvikle seg. Nylig lanserte de Payments, muligheten til å betale dem du hører direkte.

Aalen peker på at formatet uansett ikke har samme spolemuligheter som i podkast. Man kan heller ikke bla forbi det uinteressante som i andre sosiale medier og nyhetsmedier, påpeker hun.

– De beste podkastene føles som en naturlig samtale, men de er som regel ekstremt godt forberedt. Med direktelyd har man ingen av de fordelene. Her er det mange som tar ordet og som ofte ikke skjønner når de skal holde kjeft, sier Aalen.

Aftenposten har siden tirsdag forsøkt å komme i kontakt med både pressekontakten i Clubhouse og selskapets internasjonale PR-byrå. Fra disse er det kun kommet automatiske svar om at de ikke rekker å besvare alle henvendelser.