Tidvis eventyrlig

En høstlig plate for alle med en forkjærlighet for akustisk folk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stina Kjelstad har gitt ut sitt andre soloalbum. Hun er også medlem av gruppen Songs from the Sea. Foto: Atle Dahl

Stella Marie Brevik Journalist

Stina Kjelstad: «Hillside» (Fjorden)

Singer-songwriter Stina Kjelstad er klar med nytt soloalbum. Totningen er bosatt i Stavanger og leverer countrypop med ettersmak av folk.

Hun synger for det meste om det personlige; kjærligheten, savn og tilhørighet.

«Hillside» virker som en helt standard countrypop-plate. Heldigvis har hardingfela og mandolinen fått god plass på mange låter, noe som gjør albumet litt mer særegent. Låter som «Nowhere else» gir utgivelsen et eventyrlig preg.

Lydbildet kan sammenlignes med for eksempel Darling West. Kjelstad er også en del av trioen Songs from the Sea. Soloprosjektet kan minne om gruppas lydbilde, men «Hillside» er mer nedstrippet, intim og personlig.

Musikken er vakker. Tekstene gode. Jeg savner likevel noe som kunne fått «Hillside» til å skille seg ut fra mengden av lignende plater.

Albumet er på sitt beste når låtene blander sjangerne sammen til en folk-hyllest. Man får lyst til å tenne peisen, ønske høsten velkommen og holde sin kjære nær.

Realease-konsert på Fermenten 6. november.

Beste spor: «Nowhere else», «Im on fire».