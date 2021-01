Mykt og melodiøst

Vi blir aldri ferdig med 70-tallets Los Angeles.

Pearl Charles åpner med diskoglitter, men glir raskt inn i popen. Foto: Pearl Charles

Geir Flatøe Journalist

Pearl Charles: «Magic mirror» (Kanine)

Lana Del Ray og Jenny Lewis er navn som har en tendens til å dukke opp når det skrives om Pearl Charles, men gå lenger tilbake og tenk på Karen Carpenter.

Dette er musikk skapt på et deilig sted er myk rock møter iørefallende pop og solskinnsmettet country. Det er ikke akkurat overraskende at 29-åringen kommer fra Los Angeles.

Charles var 18 da hun sang i en duo, før hun begynte å spille trommer i et garasjeband. I 2015 kom det et kort, selvtitulert soloalbum, fulgt av «Sleepless dreamer» i 2018.

Midt i vinterkulda kommer plate nummer tre, der «Sweet sunshine wine» med et byks sender deg et halvt år framover til sol, sommer og en forhåpentlig vaksinert verden der vi alle kan synge sweet sunshine wine, you're breathin' in me new life, and it’s about time.

Hun åpner med diskoglitter i «Only for tonight», men vrir så låten i ulike retninger. Siden vandrer hun hit og dit på platen, men alltid med stemmen i førersetet.

Beste spor: «Only for tonight», «What I need», «Magic mirror», «Take your time», «Sweet sunshine wine».