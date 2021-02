– Tou er lite aktuell plass for Rogaland kunstsenter

Ap-topp Dag Mossige håper leietakerne som blir kastet ut av jugendhuset på Nytorget, kan få nye lokaler i nærheten.

Denne plakaten henger på ei oppslagstavle utenfor lokalene til Rogaland kunstsenter og Studio17.

Kjell Arne Knutsen Journalist

Mot sin vilje må Rogaland kunstsenter og Studio17 ut av lokalene på Nytorget i Stavanger. I Rogaland kunstsenter er bekymringen stor for at senteret kommer til å havne i utkanten av sentrum, for eksempel i miljøet på Tou.

Gruppeleder for Stavanger Ap, Dag Mossige, anser ikke Tou som aktuell ny plassering. Selv ser han for seg et sted i bykjernen og gjerne i nærheten av Nytorget.

– Jeg er veldig glad i Nytorget og håper virkelig at vi kan finne en plass i umiddelbar nærhet til dette området. Det er rimelig tilgjengelig for kollektivreisende og byens innbyggere. Da forsterker vi også kulturaksen mellom Bjergsted, sentrum, Nytorget og Stavanger Øst, sier Mossige som understreker at Nytorget fortsatt skal være et kulturtorg.

Han tror at kunstsenteret kan komme bedre ut av det enn dagens plassering.

– Her gjelder det å se mulighetene. Jeg håper at vi kan finne en plass som gir bedre muligheter til å formidle kunst, sier Mossige.

Flertallskameratene lover nå å tråkke på gassen på Nytorget etter mange års stillstand. Fra venstre Dag Mossige (Ap), Frode Myrhol (FNB), Eirik Faret Sakariassen (SV), Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Mímir Kristjánsson (Rødt) og Daria Maria Szymaniuk (MDG). Foto: Jon Ingemundsen

Inkluderer Studio17

I oktober i fjor vedtok formannskapet at «kommunen går i dialog med Rogaland kunstsenter for å sikre kunstsenteret egnede lokaler enten på Nytorget eller på annet sted sentrumsnært sted.» Det står ingenting om de andre brukerne av jugendhuset som Ungdom og Fritid/Metropolis skal overta, for eksempel Studio17.

– Dette må ikke oppfattes som noe nedgradering av Studio17. Vi ønsker å ha et visningssted med videre. Studio17 leier av Rogaland kunstsenter og ikke kommunen. Når kulturavdelingen skal snakke med kunstsenteret om fremtidig behov, forutsetter jeg at Studio17 blir inkludert, sier Mossige.

Han understreker at det er helt umulig å fortsette med dagens aktiviteter i jugendhuset fra 1906.

– Huset er falleferdig og de kan ikke bli værende. Punktum. Spørsmålet er om de skal flytte tilbake etter en totalrenovering og det er ingen hemmelighet at vi prioriterer Metropolis på Nytorget. Slik prosjektet nå fremstår, er det ikke plass til alle der videre, svarer Mossige.