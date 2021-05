Super-kalkun fra Netflix

Det kommer stadig nye serier om superhelter. Denne kan du trygt hoppe over.

To godt voksne superhelter jobber med å redde både verden og den oppvoksende superheltgenerasjon i denne serien. Foto: Marni Grossman/Netflix / Zeus_MG_110819_0147

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jupiter’s legacy

Tv-serie i 8 deler. Sjanger: Eventyr, sci-fi. Aldersgrense: 16 år. Slippes på Netflix 7. mai.

Dette er en av de seriene hvor det skjer veldig mye hele tiden, men det er likevel vanskelig å holde seg våken. For maken til grunne, uinteressante rollefigurer og uinspirerende handling skal man lete lenge etter. Det er godt mulig at tegneserien som ligger til grunn for tv-serien fungere bedre, men det hjelper jo ikke spesielt mye.

«Jupiter’s legacy» handler om en gjeng godt voksne superhelter og deres avkom, som sammen utgjør en slags organisasjon. Her er kodeksen streng: Det er forbudt å drepe motstanderne, selv når det står om livet for heltene selv. Leder og patriark Sheldon Sampson, også kjent som The Utopian, er den fremste forsvareren av denne regelen. Han går rundt i sine flagrende gevanter som en slags aldrende Jesus-figur og bebreider den oppvoksende generasjon for at de stiller spørsmål ved hvordan ting alltid har vært. Men hans egen datter er blant dem som ikke lenger orker å forholde seg til reglene hans, og forholdet til resten av familien blir også stadig mer anstrengt.

Etter hvert får vi greie på hvordan de opprinnelige seks superheltene, deriblant Sheldon og hans kone, har fått kreftene sine, og handlingen veksler mellom denne historien og hendelser i nåtiden. Det kunne vært mer elegant flettet sammen, for å si det forsiktig. Hoppingen nesten hundre år tilbake i tid gjør også at de langsomt aldrende superheltene må sminkes forholdsvis kraftig til scenene som skal finne sted i vår tid, noe som gir flere av dem et stivt og unaturlig uttrykk.

Handlingen er for øvrig av det kaotiske slaget. Vi introduseres for en hel haug med folk, stort sett på helt overfladisk vis. Trådene skal på sett og vis samles til slutt, men man skal virkelig være spesielt interessert i akkurat dette tegneserieuniverset for å henge med så langt.

Dette er den typen serie som gir oss bakgrunnsinformasjon om de ulike rollefigurene gjennom oppkonstruerte samtaler dem i mellom. Det er så klønete utført at man nesten blir litt imponert. Vi får også se scener av det slaget hvor noen som slåss på liv og død stopper opp hver gang en eller annen roper «vent», og selv om man ikke akkurat forventer realisme i en serie om superhelter, blir det for dumt. Disney+-ledelsen kan sove godt om natta hvis det er dette fjaset som skal forsøke å konkurrere mot Marvel-katalogen.