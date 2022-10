Navarsetes versjon

Senterpartiet var ingen søndagsskule i Liv Signe Navarsete si tid som partileiar. Trønderane får rolla som skurkar i Jens Kihls biografi.

I Jens Kihls bok om Liv Signe Navarsete, har skurkane trønderdialekt.

Tom Hetland Kommentator, tidl. sjefredaktør i Aftenbladet

Jens Kihl:

Liv Signe Navarsete

– Eg veit kva eg snakkar om!

379 sider

Samlaget



Kvifor skal me lesa ein biografi om ein tidlegare Senterparti-leiar som er ute av politikken og nå er vel plassert som statsforvaltar i Vestland?

Det finst i alle fall tre grunnar. For det første var Liv Signe Navarsete ein politikartype som etter kvart er blitt sjeldsynt. Ho har ikkje broilerskulen, og tok utdanning i godt vaksen alder. Møtet mellom den praktiske og resultatorienterte lokalpolitikaren frå Sogn og det moderne mediepolitiske komplekset på riksplan er interessant og tankevekkande.

For det andre har Navarsete røynt livet meir enn dei fleste. Ho vart enkje som 33-åring, og i politikken kom ho opp i så tøffe kampar at ho til slutt fekk diagnosen posttraumatisk stressliding (PTSD).

For det tredje gir boka innblikk i det indre livet i Senterpartiet, eit parti som dei siste åra har pendla mellom høge tindar og djupe dalar, og som før me veit ordet av det, kan hamna i ny krise og indre strid.

Direkte stil

Liv Signe Navarsete var partileiar frå 2008 til 2014 og statsråd i Jens Stoltenbergs raud-grøne regjering, først som samferdselsminister og deretter som kommunalminister. Jens Kihls bok om henne er ein autorisert biografi. Navarsete har godkjent den endelege teksten. Det er altså hennar versjon me får del i. Lesaren sit att med stor sympati for hovudpersonen, sjølv om Kihl ikkje underslår Navarsetes svake sider. Ho har eit hissig temperament, som ikkje minst kom til uttrykk då ho skjelte ut ein sjukehusaksjonist på Nordfjordeid med orda «Du veit ikkje kva du snakkar om!»

Sjølv om mange kunne ha forståing for at ein politikar tente på alle pluggane i møtet med det ho oppfatta som høgst urettferdig kritikk, vart Navarsete sin direkte og krasse stil brukt mot henne av politiske motstandarar i og utanfor partiet. Enkelte såg islett av paranoia hos henne. Kihl skriv då også at ho vart plaga av mobbing i barndommen, og sidan sleit med ei kjensle av å vera utanfor.

Konfliktar med Borten Moe

Skurkane i forteljinga snakkar stort sett trønderdialekt, med Ola Borten Moe i spissen. Det kjem fram at Navarsete fleire gonger vart provosert av det ho oppfatta som solospel frå Borten Moe som underminerte hennar leiarposisjon. Dei langvarige motsetningane mellom Navarsete og ei kritisk fløy i partiet med sentrum i Trøndelag kan forklara kvifor ho reagerte så sterkt på ei simpel og trakasserande tekstmelding frå Sp-trønderar på hyttetur. Det vart meir enn primitivt fyllerør.

Verken Ola Borten Moe eller andre i Trøndelags-miljøet har stilt til intervju for å imøtegå påstandane til Navarsete. Det har heller ikkje Jens Stoltenberg, som ho også hadde sine kampar med i den raud-grøne regjeringa. Det er sjølvsagt deira val, men for boka er det uheldig at me på den måten berre får saka framstilt frå den eine sida.

Forenkling

Kihl har ein viss tendens til å generalisera, som når han framstiller vestlendingar som meir frittalande og direkte enn andre, og at det kan vera ein del av forklaringa på Navarsete sine problem. Det er også for enkelt å framstilla stridane i Senterpartiet som ein konflikt mellom venstreorienterte vestlendingar og det meir konservative partiet i Trøndelag og Innlandet. Senterpartiet i Rogaland er til dømes ikkje spesielt radikalt, medan arven frå Hedmarks-geriljaen og den frilynte tradisjonen til Einar Hovdhaugen og Lars Velsand i Oppland framleis er levande.

Det er ei glede å lesa Jens Kihls prosa. Han skriv ein frisk og lettflytande nynorsk som gjer ære på hovudpersonen. Av og til ser det likevel ut til at det har gått litt fort i svingane. Enkelte utsegner kjem dobbelt opp, og VG sin kommentator som blir sitert heiter nok Arve Øverby, og ikkje Østby. Eg kunne også ønskt meg at Kihl somme stader stoppa opp og gav rom for djupare refleksjon før han hasta vidare til neste sak. Men alt i alt har han gjort godt arbeid, så får me sjå om det etter kvart kjem andre versjonar.