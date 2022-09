Ingen grenser

Insomiac Bears er multiinstrumentalist og produsent Marius Ergo (Lukestar, Kaospilot & Snöras), Rumble in Rhodos-sanger Thomas Bratlie Haugland, Team Me-frontmann og låtskriver Marius Drogsås Hagen og låtskriver/fiolinist Magnus Moriarty, i tillegg til Axel Skalstad (Krokofant).

Stella Marie Brevik

Insomiac Bears: «Newfound Spawn» (Fysisk format)

Så klart det blir rocka nostalgi når noen av Norges mest spennende artister fra 00- og 10-tallet slår seg sammen til en supergruppe.

Debuten «Newfound Spawn» er lyden av talent og kreativitet med frie tøyler. Låtene er sprekkeklare og går fra den ene sinnsstemningen til det andre. Her har individene fått teste ut alt som ikke passet i sine andre band, og fellesskapet har gjort ideene til virkelighet: Kan vi skrike på denne? Tror en saksofonsolo hadde funket her. Ey gutta, hva med noe Massive Attack-greier? Her er alt lov, og det er en fest å høre gjennom. Vi hører minnene fra tidligere prosjekter, samtidig som man er innom de fleste musikalske tidsaldere og sjangre – gjerne flere på én og samme tid.

Beste spor: «See you in court», «1997», «Haywire Heart».