– Vi bruker den valutaen vi har

Folken var fylt til randen da Stavanger hyllet de ukrainske heltene, og samlet inn penger til Flyktninghjelpen.

Haley Shea og Sløtface kom til solidaritetskonserten i en duo-utgave.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det er viktig at ukrainerne føler at resten av verden er med dem, sa Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, da han åpnet støttekonserten i Folken.

– Solidariteten i Europa, fra Lisboa til Stavanger, betyr mye når de står i sitt livs kamp. Så takk til Skambankt og Folken, takk til fantastiske artister, og takk til dere for at dere hjelper oss å hjelpe Ukraina.

Egeland fortalte om hjelpearbeidet i de krigsrammede områdene, blant annet om utkjøring av mat og utstyr, men også «kontantstøtte» for å få byer og folk opp på beina igjen. Hvis folk har penger, kan butikken åpne igjen, da har folk jobb, da kan entreprenørene starte opp igjen. På den måten kan områder som ukrainerne har gjenerobret ta nye steg mot en ny hverdag.

Egeland fikk kjempeapplaus for sin hilsen, i et Folken som var badet i gult og blått lys for anledningen.

God bruk av tiden

Bak konserten «Ære til heltene» står Skambankt og Folken.

– Vi fikk plutselig god tid og ville bruke energien på noe meningsfylt, sa Terje Winterstø Røthing til Aftenbladet i mars, på telefon fra Danmark.

Da var han og bandkollega Tollak Kalvatn Friestad på vei mot den ukrainske grensen. Den russiske invasjonen av Ukraina var bare noen uker gammel. Den planlagte Skambankt-turneen i etterdønningene av koronaen i Norge var avlyst, og bandbussen ble brukt til å hente flyktninger.

Hilde Selvikvåg sang på norsk og fransk da hun hadde premiere på en ny låt.

Folken var utsolgt med god margin da en rekke artister fra Stavanger spilte til inntekt for Flyktninghjelpen og Ukraina.

Fra før hadde Skambankt startet en innsamlingsaksjon kalt «Rockespleis for Ukraina» sammen med plateselskapet. De hadde også startet arbeidet med en støttekonsert for Ukraina. Torsdag kveld kunne et utsolgt Folken oppleve Morten Abel, Janove, Skambankt, Sløtface, Dag Sindre Vagle, Kriminell Kunst, Izabell, Hilde Selvikvåg, General Forsamling, Nylenda og Kåte Klør.

– Dette startet for ganske lenge siden. Man blir sittende og lure på hva man kan gjøre i en sånn situasjon. Jeg kjente på maktesløshet og ønsket om å gjøre et eller annet.

Takknemlig jobb

Støttekonserten «Ære til heltene» ble planlagt, annonsert og utsolgt på kort tid.

– Vi har ikke masse penger, men vi kan bruke den valutaen vi har, som er å spille, arrangere og inspirere andre til å bidra med sitt. I bunn og grunn handler selvfølgelig denne kvelden om å samle inn penger, i tillegg til å sette søkelyset på den forferdelige situasjonen.

Da turneen ble utsatt, fikk Skambankt en vår med mer ledig tid enn planlagt. Winterstø Røthing forteller at han og resten av bandet ville bruke gjennomføringsevnen sin til noe, kanalisere overskudd og ledig tid til noe positivt.

– Så er det en takknemlig jobb å lage en sånn kveld. Alle vil være med, alle er innstilt på en god kanal og alle trekker i samme enden av tauet.

Publikum kunne selv bestemme å legge på billettprisen ut fra minsteprisen på 350 kroner. Folken stilte huset til disposisjon vederlagsfritt, og alle involverte jobbet frivillig.

Inntektene skal gå uavkortet til Flyktninghjelpens arbeid i Ukraina.