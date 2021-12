Humor av beste slag

«Lunch»-bøkene er fremme ved samling nummer 13.

Savner du noe å le av mens delta herjer og omikron truer? Børge Lund jobber med saken.

Geir Flatøe

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Lunch: «Jobber med saken» (Strand)

Dette er den trettende tegneseriesamlingen fra Børge Lund, men den er langt fra trettende. Greit, det var et elendig ordspill, men poenget er: Selv etter så mange striper med «Lunch», klarer han å holde trykket oppe på suverent vis.

I forordet markerer han gjenåpningen av samfunnet, men det er skrevet før pandemien vendte tilbake med et brak og sendte hjem julebordsgjester, julesangere og mye av julegleden på kjøpet. Elendigheten understrekes av et silende regn som har vasket vekk snømenn og akebakker.

Da er det godt å ha «Lunch» å trøste seg med. Boka er på 192 sider og avsluttes med historien «Siste gave i boks» fra juleheftet i 2017, vel verd et gjensyn.

Ellers handler det som vanlig om dagliglivet i en bedrift der inkompetanse ser ut til å være eneste produkt. Noen er likevel mer offensive enn andre, som HR når de kjemper for sin del av ressursene: Vi blir presset fra alle kanter, men vi skal slå tilbake med konsepter og modeller ingen har hørt om før!

Etter et kaotisk kontorsammenbrudd uka før, tar it-ansvarlige Gunnar grep og innfører en ny kriseprosedyre: Dersom dere mister wifi, koble til kanelsnurren_guest. Det er stabilt og fint.

En morsom stipe i seg selv, men enda artigere når man vet at Børge Lund jobber i et kontorfellesskap på samme adresse som Kanelsnurren i Stavanger Øst. Det er ikke usannsynlig at kanelsnurren_guest dukker opp i wifi-valget på laptopen hans.

Stabilt og fint, som «Lunch» selv.