Flott debut

Countrydebuten tar vare på det beste i sin sjanger.

Margo Cilker fra det nordøstre hjørnet av Oregon gir ut sitt første album.

Geir Flatøe Journalist

Margo Cilker: «Pohorylle» (Loose/Border)

Margo Cilker bringer ikke noe nytt til denne verden, men hun bringer videre noe av det beste i den.

Enterprise i Oregon er flat mark omgitt av høye fjell, et sted der det livberger seg snaut 2000 sjeler. En av disse valgte å se andre deler av verden, og Cilker la underveis sin elsk på Spania. Musikken er likevel så amerikansk som du får den, med forbilder som Lucinda Williams, Townes Van Zandt og Gillian Welch.

Dette er country skapt mellom grønne åkrer og snødekte topper, der glede og melankoli går hånd i hånd. Cilker synger om kjærlighet og savn mens hun lengter etter baskisk vin, måneskinn og cowboyer.

Tangentene tar Jenny Conlee fra The Decemberists seg av, mens andre har spilt med Son Volt, Jessy Sykes, Beirut, Joanna Newsom og Neko Case. Harmoniene sørger søsteren Sarah Cilker for, og produsent er Sera Cahoone.

«Wine in the world» setter et vemodig vakkert punktum for en debut som føles akkurat passe selvbiografisk.

Beste spor: «That river», «Tehachapi», «Chester’s», «Wine in the world».