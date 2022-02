Min skyld, din skyld, vår skyld

Det fine med å lage sanger, er at du kan lage de sangene du selv trenger å høre. Det er hva Mitski gjør.

Japansk-amerikanske Mitski er 31 år gamle Mitsuki Francis Laycock. Hun bruker nå morens etternavn Miyawaki.

Mitski: «Laurel Hell» (Dead Oceans/Playground)

Denne gang får vi en oppbruddsplate av den annerledes sorten. Et sett låter om å tilgi andre og seg selv. Begge parter har sin del av skylden. Jeg gjør feil hele tiden, sier hun, men jeg er ikke et dårlig menneske.

Let’s step carefully into the dark, er albumets første linje. Det er veien vi går. Ikke inn i lyset, men forsiktig inn i mørket. Sangen heter «Valentine, Texas», en by med 134 mennesker, pluss/minus.

Selv er Mitski født i Japan med en japansk mor og en amerikansk far og er i dag bosatt i Nashville. Gjennombruddet kom med «Puberity 2» i 2016, forsterket av «Be the cowboy» i 2018. Etter den påfølgende turneen sa hun stopp og vurderte å skrote hele karrieren. Nye sanger ble likevel skrevet, og pandemien ga henne mulighet til å ta det rolig. Sammen med sin standard-produsent Patrick Hyland kom hun til slutt i mål med album nummer seks.

Mitski er i dag 31 år, mens høydepunktet «Working for the knife» sender oss et par år tilbake: I used to think I’d be done by 20. Now at 29 the road ahead appears the same. Though maybe at 30 I’ll see a way to change.

Sangen ligner en krysning mellom Magnetic Fields og Velvet Underground og burde vart lenger, som mye annet her. Platens største minus.

«Stay soft» handler det om å herdes, men også om intimitet: I am face down on my bed, still not quite awake yet. Thinking of you – I tuck my hand under my weight.

«Everyone» er ikke like spennende som åpningslåtene, men hun henter seg raskt inn med fine «Heat lightning» og refrenget there’s nothing I can do. Not much I can change. I give it up to you. I surrender. Hun synger det nydelig, med keyboardet som bakgrunn. Sangen øker i kraft akkurat der den skal og roes ned igjen i rette øyeblikk.

Som vokalist har Mitski aldri vært bedre. De store utbruddene er borte, erstattet av en kontroll som er like full av kraft. Ved siden tangentene hennes spiller Hyland gitar, perkusjon og synth. Evan Marien er bassist, og Elizabeth Chan bidrar med trommer. K. Marie Kim legger til tangenter.

Mitski er en indierocker, men her dominerer synthpopen. «Love me more» handler om behovet for kjærlighet og er en forholdsvis streit låt som kunne stammet fra 80-tallet. Det kunne også «The only heartbreaker» gjort, den eneste hun har skrevet med en annen. Dan Wilson har stått bak hitlåter før, og singlen har så langt nådd ti millioner avspillinger på Spotify.

«There’s nothing left for you» har blottlagte nerver og dør nydelig hen med ordene i tittelen. «Should’ve been me» er i motsetning frisk pop, selv om temaet er det samme. I «I guess» strippes det hele ned, og det gjør vondt å høre henne synge without you I don’t yet know quite how to live.

Hun ender med flotte «That’s our lamp», en skildring av forholdet som rakner. Teksten er ikke lenger enn at den fortjener å siteres i sin helhet:

We fought again. I ran out the apartment. You say you love me. I believe you do. But I walk down and up and down. And up and down this street. ‘Cause you just don’t like me. Not like you used to. That’s our lamp. It shines like a big moon. We may be ending. I’m standing in the dark. Looking up into our room. Where you’ll be waiting for me. Thinking that’s where you loved me. That’s where you loved me.

Platetittelen «Laurel hell», laurbær-helvete, refererer til sammenflettede laurbærkratt som er vakre å se på, men giftige og umulige å trenge gjennom. Et brutalt navn på en plate om kjærlighet, men like fullt passende i denne sammenheng.

Beste spor: «Working for the knife», «Stay soft», «Heat lightning», «That’s our lamp».