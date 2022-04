Brutalt, trolsk viking-epos

«The Northman» er en klassisk og tragisk hevnsaga av ypperste merke.

Alexander Skarsgård spiller den hevntørste Amleth.

Skuespillere: Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk. Sjanger: Drama / Thriller. Regi: Robert Eggers. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere onsdag 13. april.

Robert Eggers har utmerket seg som svært interessant regissør de siste årene, ikke minst med fantastiske «The Lighthouse» fra 2019.

«The Northman» er ikke like særegen, men så absolutt en film som imponerer, både stilistisk og i skuespillet, hvor spesielt hovedrolleinnehaver Alexander Skarsgård er aldeles glimrende. Handlingen baserer seg på det gamle sagnet om prins Amleth (som også Shakespeare har basert et kjent stykke på). Som barn opplever Amleth at onkelen dreper hans far, raner til seg kongemakten og kona hans, mens Amleth selv jages på flukt.

Når vi møter ham igjen flere år senere, er han er muskuløs og brutal kriger, som tar for seg på vikingenes erobringsferder i Russland. Men så får han nyss i at den forhatte onkelen har flyktet fra Norge til Island. Han kler seg ut som en trell og lurer seg med en båt, for å endelig få anledning til å hevne seg og frigjøre sin mor.

Som i serien «Vikings» er det sikkert mulig å henge seg opp i hvorvidt alt er historisk korrekt eller ikke, og som i nevnte serie viskes grensene mellom virkelighet og det magiske ut noen ganger. Det passer i grunnen fint, for karakterenes sterke tilknytning til den norrøne mytologien er et viktig premiss i filmen, og en viktig forklaring på mange av de sentrale aktørenes handlinger.

Det er på ingen måte noen film for sarte sjeler, her er det lagt mer vekt på vikingenes brutalitet og erobringer, enn på det mer fredelige dagliglivet de tross alt også hadde. I en imponerende filmet sekvens ser vi hvordan en gruppe krigere manner seg opp til å «gå berserk», for så å gå løs på en landsbybefolkning med nådeløs brutalitet. Her spares ingen, heller ikke kvinner og barn.

Hovedpersonen Amleth forblir lenge en gåtefull figur, en innesluttet stor gutt som har bygget et hardt ytre for å beskytte seg selv etter at hans verden ble snudd på hodet gjennom onkelens svik. Han drives manisk av hat og hevntørst, og av en æreskodeks som sitter i ryggmargen. Men så dukker noen av livets tilfeldigheter opp og gjør at han må revurdere den rake veien han har satt seg ut.

Eggers leder seeren stødig gjennom hovedpersonens og omgivelsenes særegne logikk, noe som gjør at den tragiske historien som utspiller seg framstår som uunngåelig. Det er mørkt og trolsk, med en trykkende stemning som aldri slipper taket. Samtidig er det også en vakker film, i all sin gru, med fantastiske naturbilder og imponerende omgivelser og kostymer.