Rød snø - mord i alpene

BOK: Bøkene til Ruth Ware blir stadig bedre. De er fulle av menneskelighet og varme.

Gunnar Gran Journalist

Publisert: Nå nettopp

Ruth Ware: «En etter en». Krim. Oversatt av Hilde Stubhaug. 405 sider. Gyldendal.

Åtte ansatte i London-firmaet Snoop drar på langhelg i alpene, men et gigantisk ras slår ut mobilnettet, strømmen går, hytta er isolert, og kollegene forsvinner eller myrdes, en etter en. Hytta blir kaldere og kaldere, og panikken stiger.

Et slikt krimopplegg er godt kjent fra for eksempel Agatha Christies "Mord på Orientekspressen" eller "Ti små negerbarn". Ruth Wares gode "Kvinnen i lugar 10" har noe av det samme: Et isolert sted - hvem er morderen?

Historien fortelles dels av Erin, som driver den luksuriøse hytta, og dels av Liz, som skiller seg kraftig ut fra de andre gjestene. For de er ufyselige overklassefolk mens Liz er fattig arbeiderklasse. Likevel eier hun en viktig aksjepost i Snoop. Liz kommer i krysspress; skal hun stemme for å selge firmaet og tjene 120 millioner kroner, eller forbli lojal mot sjefen i firmaet, som hjalp henne?

"En etter en" blir et fantastisk fint snømysterium. Ordene faller lett som snø, lettbent og lettlest skaper de sitrende spenning i fjellheimen. Spenningen bygges fint opp, Ware skaper tydelige personer med herskap og tjenere. Liz blir en veldig interessant figur, fordi hun skiller seg så klart ut. Og hva skal hun velge?

Men selv om språket flyter lett som pudder, er boken ingen lettvekter.

For vi får kloke tanker om det å bli rammet av en ulykke, slik Erin opplevde det: "...jeg var et sted som var mørkt av skyldfølelse og sorg. Jeg holdt ikke ut å se medlidenheten i øynene på dem." Ware skriver skikkelig om den menneskelige psyke, marinert i menneskelighet og varme.

At handlingen foregår til fjells, er ekstra gøy for skigale nordmenn. Å være god eller dårlig på slalåm blir viktig for handlingen. "En etter en" er også en moderne roman. Snoop-appen lar deg lytte på musikken kjendiser hører på, mens de gjør det. Det er et genialt konsept som det sikkert går an å tjene milliarder av kroner på.