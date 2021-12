«West Side Story» byr på gammel magi i ny innpakning

I stedet for å rekonstruere den klassiske musikalen «West Side Story» i vår tid, sender Stephen Spielberg oss på en nydelig tidsreise til New York på 50-tallet.

Rachel Zegler spiller Maria i «West Side Story».

West Side Story

Det finnes nok endeløst mange fallgruver for den som velger å gi seg i kast med nye versjoner av gamle, populære filmer. Det er alltid en viss risiko for at tiden har gått fra den originale versjonen, at man moderniserer for mye, for lite eller på andre måter gjør grep som fratar gamle seere følelser den gamle filmen har framkalt. I tillegg har man den åpenbare faren med at det ikke skal føles relevant for nye generasjoner.

Her har Stephen Speilberg heldigvis klart å finne en nærmest perfekt balanse, med respekt for Arthur Laurents’ tekster, fine versjoner av Leonard Bernsteins kjente sanger, og en koreografi som både hyller 50-tallets musikal-dansenumre og setter dem inn i en mer moderne ramme.

Kjærlighet ved første blikk

«West Side Story» er en moderne versjon av «Romeo og Julie». I sentrum av handlingen står Maria og Tony, to ungdommer som opplever kjærlighet ved første blikk, men som samtidig utløser en oppskalering av konflikten mellom to gjenger. I motsetning til i Shakespears drama, er det folk langt nede på den sosioøkonomiske rangstigen som strides, puertoricanere mot amerikanere av europeisk avstamning. En annen viktig forskjell er at det, til tross for fattigdom i begge gjenger, er en statusforskjell som handler om etnisitet. Med enkle grep viser Spielberg fram de mekanismene som gjør at noen langt nede på rangstigen ofte finner noen enda lenger nede å hakke på, og han tematiserer samtidig en rasisme som lever i beste velgående i vår tid.

Imponerende dansescener

Om du løser billett uten å være forberedt på at det er en musikal fra 50-tallet du får se, kan det nok innledningvis virke litt korny med maskuline guttegjenger som bryter ut i sang og dans. Det glemmer man heldigvis raskt, etter hvert som de imponerende, fargesprakende scenene hensetter oss til Spielbergs nennsomt rekonstruerte miljøer fra etterkrigstidens New York.

Rachel Zegler spiller den uskyldsrene, men viljesterke Maria med stor overbevisning, og Ansel Elgort ser kanskje litt vel grei ut til å være et voldsdømt ex-gjengmedlem, men som nyforelsket ung mann gjør han så absolutt jobben. Begge er også rent vokalmessig glimrende valg i rollene.

Det er lett å forstå hvorfor «West Side Story» som musikal har beholdt populariteten i så mange år. Musikken har vist seg å være slitesterk, og den klassiske, ulykkelige kjærlighetshistorien kan røre en stein. Stephen Spielberg har på mesterlig vis klart å blåse liv i den igjen, med en film som bør få både gamle fans og yngre publikummere til å oppsøke kinoen.