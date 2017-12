Sløtface får 250.000 i stipend

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som har opprettet Artiststipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco. Stipendet skal heretter deles ut årlig, med anslagsvis tre til fire stipender per år.

Artiststipendet er et nytt stipend hvor det i 2017 for første gang skal deles ut 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250.000 kroner. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode. Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som oppretter stipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

De åtte som mottar Artiststipendet og 250 000 kroner hver er: