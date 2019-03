Ukens anbefalte sanger

Egersund-artisten er for tiden i full gang med nye poplåter. «Alt så brenne» er først ut av disse, og sangen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Alt så brenne – Rune Ellertsen

Canterbury girls – Lily & Madeleine

A dream of home – Tyler Ramsey

Put some miles on – The Dream Syndicate

Change – Mavis Staples

Delta hurricane – John Mayall & Joe Bonamassa

Northsiders – Christian Lee Hutson

Remember this – Jeremy & The Harlequins

Down and out – E.B. The Younger

The snow on Pi day – The Innocence Mission

Tear down the Grand Ole Opry – Chatham County Line

Talking reality television blues – Todd Snider

Kurt Cobain – Veronica Maggio

Overheard – The Leisure Society

Carolyn – Luke Elliot

1983 – Hawksley Workman

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.