Se Bocuse d’Or direkte

I går gjorde Team Norway seg ferdig med konkurransen, i dag er det det siste finaleheatet som går av stabelen. I avspilleren over kan du følge dag 2 av Bocuse d’Or direkte fra Lyon.

– Det er godt å være ferdig. Ting gikk etter planen, men det var beinhardt, et skikkelig rotterace, sa Christian André Pettersen til Aftenbladet like etter at konkurransen var overstått for det norske laget.

Om Christian André Pettersen, Håvard André Josdal Østebø og Team Norway går til topps i konkurransen, blir først klart onsdag kveld. Prisseremonien starter klokken 18.

Christian André Pettersen, Håvard André Josdal Østebø og Team Norway var i aksjon på konkurransens første dag. Her kan du se sendingen i reprise: