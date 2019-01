I avspilleren over kan du se direktesendingen fra klokken 10.

Tirsdag morgen gikk startskuddet for Christian André Pettersen i arenaen i Lyon. I løpet av 5 timer og 35 minutter skal han og assisterende kokk Håvard André Josdal Østebø lage ferdig sine to retter som så skal bedømmes av et dommerpanel som består av én mesterkokk fra hvert deltakerland.

Her kan du se sendingen fra konkurransen både tirsdag og onsdag. Prisseremonien starter om lag klokken 18.00 onsdag kveld.

Programmet tirsdag:

08:40 - Christian André Pettersen og Team Norway starter konkurransen.

13:40 - Tallerkenrett bæres ut

14:15 - Kjøttfatet bæres ut

15:00 - Team Norway ferdig med konkurransen.