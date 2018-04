Pharrell Williams med band til Norge

Strandfesten på Bystranda i sørlandsbyen har fra før av de amerikanske hiphop-storhetene Migos og albumaktuelle Cardi B på plakaten fredag 6. juli. Nå toppes programmet med Pharrell Williams og hans N*E*R*D («No-one Ever Really Dies»), som headliner lørdag 7. juli.

Festsjef Leif Fosselie kaller det nærmest surrealistisk at det legendariske bandet kommer til byen.

– Vi har jobbet lenge mot Pharrell og N*E*R*D, og det å få denne storfisken i land er virkelig stort for oss. De har på mange måter vært definerende for sounden av ulike æraer og har et liveshow som kommer til å blåse folk av banen, sier Fosselie.

Trioen backes av et band på 20 musikere, og skal på scenen allerede klokken 18.00 lørdag, selv om de er dagens headliner.

Har vært på konsertbesøk før

Pharrell Williams er en av verdens største stjerner som soloartist, låtskriver og produsent, og hans band N*E*R*D ga ut et album i fjor. Deres virkelige storhetstid er likevel tidlig på 2000-tallet, særlig rundt albumet Fly Or Die fra 2003.

Den som har levd en stund husker nok også et legendarisk besøk av N*E*R*D på Quartfestivalen i Kristiansand i 2004, ofte omtalt som én av de beste konsertene på festivalen noensinne.

Ble utsolgt på én uke

Palmesus, som omtaler seg selv som en strandfest og ikke en festival, feirer tiårs jubileum på Bystranda i sommer. 20.000 billetter til hver av de to dagene med musikk ble utsolgt på én uke i fjor, lenge før noen artister sto på programmet.

Ved siden av N*E*R*D, Migos og Cardi B spiller også DJ-stjerner som Steve Aoki, Martin Garrix, Hardwell og Dj Snake, samt norske artister som Ina Wroldsen og Julie Bergan.

– Vi har bevisst jobbet mot å skape en bred og stjernespekket lineup med bunnsolide navn i alle ledd, og jeg føler virkelig at årets plakat er akkurat så rå som vi hadde drømt om, sier Leif Fosselie.