Josef, Maria og horungen hennes

BOK: Josef skal i krigen, og den deilige kona Maria blir igjen. Er den nye ungen hans?

Monika Helfer. Pakk. 154 sider. Oversatt av Ute Neumann. Solum Bokvennen.

Ekteparet Josef og Maria er pakk, fattigfolk nederst på rangstigen med fire unger og mager inntekt. De bor i Østerrikes variant av Gokk (Goch?), langt ute i bushen, selv for folk på landsbygda.

Men ikke langt nok unna til å bli glemt når keiseren av Østerrike-Ungarn trenger folk som kan dø for fedrelandet. For året er 1914 og Josef er innkalt til krigshelvetet på fjellgrensa mot Italia.

Selv ikke nå sløser fåmælte Josef med ordene, men han får ordføreren i bygda til å holde et øye med Maria mens han er borte. For Maria er forbannet med et guddommelig utseende, og nok av mannfolk står klare til å snike seg opp i den halvtomme ektesenga mens Josef kjemper keiserens krig.

Forfatterveteranen Monika Helfer ser heller ingen grunn til å jabbe tomt. For det er hennes egen mormor, og kanskje egen morfar, hun skriver om.

Ja, bare kanskje, for fire unger blir til fem i løpet av krigen, og det er så rart, for Josef var bare kort tid på perm, og de som regner på dagene får det ikke til å gå i hop mellom perm og fødsel. Det nye barnet skal en dag bli Monika Helfers mor.

Men forfatteren vil ikke dømme mormoren. Helfer er på lag med småfolket som tilgir Maria lenge før presten. For ingen av oss er lytefrie og de færreste av oss kan styre oss når driftene først setter inn. Eller styrte Maria seg? Var hun trofast likevel?

Knappheten er gjennomført. Sentrale figurer i boka fødes og dør i løpet av få setninger. Men altså nok setninger, ofte kanskje like vakre som Maria. Oversetteren Ute Neumann har igjen gjort en glimrende jobb.

Jeg vet at dette er jåleri og så irrelevant at det bryter med stilen i boka, men de steinmeislede ordene og motviljen mot tomsnakk har Helfer dels til felles med Hemingway. Som også var i Italia på den tida og overlevde den samme krigen som Josef var med i. På motsatt side.

«Pakk» er en stor roman, til tross for at den bare har rundt 150 sider. Det er forresten 50 sider mer enn boka som til sist ga Hemingway nobelprisen.

Ofte forteller du nok når du sier lite.