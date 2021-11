Sykehjemmene får musikalsk besøk

Beboere på sykehjem har i stor grad vært avskåret fra kontakt med omverden under pandemien. På gjenoppdagelsesfesten 19.-21.november får ti av sykehjemmene musikalsk besøk.

I mars i fjor satte koronapandemien begrensninger på kulturlivet, men fem musikere fra Stavanger symfoniorkester (SSO) overrasket beboerne på Rosendal sykehjem med utendørskonsert.

Kulturbyen Stavanger byr på nesten 100 arrangementer neste helg. Kommunen, Stavanger Sentrum AS og Sølvberget bidrar i tillegg med dansefest for barneskoleelevene, Isah, Kapteinen, Sløtface, internasjonal familiefest.

Symfoniorkesteret og Stavanger Brass Band besøker sykehjemmene

– Beboere på sykehjem har i stor grad vært avskåret fra kontakt med omverden gjennom pandemien. Dette er dessuten en publikumsgruppe som ikke kan ta del i gjenåpningsfesten og i ordinært kulturliv. Vi prioriterer derfor å oppsøke dem og spille små konserter der de er, sier kommunikasjonssjef i SSO, Cecilie Christ.

Travel kulturhelg

Det blir i det hele tatt mye aktivitet for SSO og deres musikalske storstue, Stavanger konserthus, under gjenoppdagelseshelgen. Ikke nok med at Putti Plutti Pott putrer og går med åtte forestillinger i løpet av helgen; fredag klokken 16.30 skal musikere fra SSO spille gratis foajékonsert med Kristin Svensen, og senere samme kveld får konserthuset får også storfint besøk av Oslo Filharmoniske Orkester.

Lørdag byr SSO på kammerfest i Fartein Valen, og søndag feirer Stavanger kulturskole 60 år samme sted.

– For oss er det viktig å delta i gjenoppdagelsesdagene sammen med de andre kulturaktørene for å vise innbyggerne bredden av kulturtilbudet. Det handler ikke bare om disse dagene, men også om tiden etter gjenoppdagelsesfesten, for nå skal vi gjenoppdage publikum og publikum skal gjenoppdage kulturen, opplevelsene og fellesskapet, sier Christ.

Stavanger Brass Band fikk andreplass i elitedisvisjonen under Siddis Brass i Bjergsted sist helg. Tobias Haldorsen mottok pokalen på vegne av Stavanger Brass Band.

Stavanger Brass Band er 40 år i denne sesongen. Bandet har gjort seg bemerket på mange arenaer i inn- og utland i fire tiår. 10 ganger har de vunnet norgesmesterskapet i brassband, og sist gang var februar 2020, før pandemien slo til.

De dermed fortsatt regjerende norgesmestre, og skal representere Norge i europamesterskapet for brassband i Birmingham, England, våren 2022.

Fredag:

SSO besøker

Bergåstjern sykehjem

Øyane sykehjem

Lervig sykehjem

Tasta sykehjem

Boganes sykehjem

Frue Gamlehjem

Øyane sykehjem på Hundvåg får besøk av SSO fredag.

Lørdag:

SSO besøker

Finnøy helse- og omsorgssenter

Rennesøy helse- og omsorgssenter

Søndag:

Stavanger Brass Band besøker

Stokka sykehjem

Slåtthaug sykehjem