Kulturavdelingen har gått tom for tilskuddspenger

Pengene skulle deles ut til gode kulturtiltak gjennom hele året, men etter et halvt år er kassen tom. Nå har Stavanger kommune stengt tilskuddsordningen for resten av året.

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen har gjennom våren opplevd stor pågang på gode søknader.

Tilskuddsordningen Rask respons gir tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak i Stavanger kommune. Som navnet sier, er tanken å gi penger til tiltak med kort tidshorisont etter rask saksbehandling. Maks tilskuddsbeløp er 15.000 kroner.

Etter seks måneder er 400.000 kroner delt ut og budsjettet brukt opp.

– Vi fikk mange gode søknader som var berettiget støtte. Da er det et dilemma: skal vi si nei til gode tiltak for å spare penger til høsten eller skal vi dele ut så lenge søknadene oppfyller kriteriene. Vi valgte den siste strategien, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

– Hvorfor det?

– Fordi vi ikke med sikkerhet vet kvaliteten på tiltakene som ville ha kommet til høsten. Vi kunne opplevd en situasjon hvor gode tiltak på våren fikk nei, mens ikke fullt så gode tiltak på høsten fikk ja. Det var ikke en situasjon vi ønsket å komme i, særlig når konsekvensene etter korona for kulturlivet har vært så alvorlige. Det er også et moment at ordningen er utlyst med fortløpende saksbehandling, sier kultursjefen.

Hun viser til at tilsvarende ordning håndteres på samme måte i Bergen.

Denne tilskuddsordningen er helt ny i Stavanger. Da budsjettrammen ble fastlagt i januar, kikket man på en tidligere ordning og la til litt ekstra. Haken var at fjoråret var et korona-år og ble dermed ikke helt sammenlignbart med 2022.

– Da restriksjonene forsvant i midten av februar, var vi litt spente på hvor lang tid det ville gå før aktivitetene tok seg opp igjen. Da er det kjekt å se at mange tiltak kom raskt i gang, sier Ehrenberg-Rasmussen.

Kultursjefen medgir at budsjettet har vært for lavt med tanke på behovet i kulturfeltet.

– Til neste år får vi vurdere om denne budsjettposten bør være større. Da vil det i så fall gå på bekostning av større kulturtiltak som får penger fra andre budsjettposter. Alternativt kan vi endre retningslinjene for Rask respons, slik at færre oppfyller kravene. Dette er vurderinger vi tar til høsten, sier kultursjefen.

Kommunestyret i Stavanger økte kulturbudsjettet for dette året med 200.000 kroner på forrige møte. Pengene skal gå til kompetanseutvikling for kulturaktører. Flertallspartiene har bedt kulturavdelingen legge fram forslag til bruk av disse pengene.

– Kan disse pengene gå til tilskuddsordningen som nå er brukt opp?

– Det er for tidlig å si. Noen av tiltakene i denne ordningen er helt klart kompetansehevende, som for eksempel residensopphold og deltakelse på kurs og seminar. Men stipendordningen støtter også turneer og produksjoner, og det ligger nok litt utenfor kravet om å være kompetansehevende. I så fall må vi endre på kriteriene, sier Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vil få forslag til bruk av ekstrapengene til møtet i august.

Selv om stor pågang på søknader tyder på økende aktivitet i kulturlivet, vil hun ikke friskmelde sektoren etter koronaen.

– Den er fortsatt preget av stor usikkerhet og risiko, spesielt hos mindre og mellomstore aktører. Det er krevende å planlegge økonomien i prosjekter. Billettsalget er annerledes enn for to år siden og det gjør det vanskeligere å beregne realistiske inntekter. Samtidig gjør økte strømutgifter og prisutviklingen generelt at det er blitt dyrere å drive bygg, atelier, verksteder og scener. Dette er noe alle i kulturlivet strever med, uansett størrelse på virksomheten, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

På samme tid opplever scener og visningsarenaer kø av nye oppdrag. Perioden med nedstengning førte til at mange planla og forberedte kunstneriske produksjoner som nå skal vises for publikum.