Når de verste marerittene blir til virkelighet

BOK: Spennende og velskrevet krimdebut med godt driv, mange overraskelser og personer som både berører og interesserer oss.

«Den som frykter snøen» er Hilde S. Palladinos første roman, en psykologisk krim.

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

H.S. Palladino: «Den som frykter snøen». Krim. 400 sider. Cappelen Damm.

Psykolog Bjørk Isdahl er nede for telling allerede når romanen begynner. Hun har pause fra jobben som profilerer for Kripos på grunn av en grov feilvurdering som førte til at en mann tok livet av seg. Forholdet til hennes store kjærlighet Kristian er nettopp slutt, og hun er muligens gravid. Men det skal bli verre, mye verre.

Det første som skjer, er at hun blir vitne til at den rusavhengige kvinnen Azora Strand blir dyttet fra et tak. Bjørk har siden barndommen stadig hatt mareritt om at hun er bundet i snøen og er i ferd med å bli kvalt. Azora kjente til disse marerittene, selv om Bjørk aldri har fortalt det til noen.

Bjørk blir derfor besatt av å finne ut mer om denne Azora. Hvem var hun egentlig? Kjente de hverandre i barndommen? Samtidig er hun en av politiets hovedmistenkte i saken, siden hun ifølge dem hadde både motiv og anledning.

En stund beveger det hele seg nokså forutsigbart framover. Bjørk etterforsker på egen hånd blant narkomane og uteliggere i Oslo, noen følger etter henne, hun blir slått ned, hun får noen kontakter på rusklinikker og prøver å skaffe seg Azoras journaler. Men så, omtrent halvveis i boka, kommer en skikkelig «gamechanger», og det viser seg at ingenting er slik vi trodde.

Etter det blir det mørkere og mye mer personlig, og Bjørks verste mareritt blir til virkelighet. Hun blir tvunget til å konfrontere traumer og hendelser fra fortiden hun ikke ante fantes. Hun stilles på store prøver, og til tider har hun problem med å skille mellom fantasi og virkelighet før ting løsner og sammenhengen gradvis avdekkes.

Hilde S. Palladino, som bor delvis på Bali og framstilles av forlaget som litt av en eventyrer, debuterer med denne psykologiske thrilleren. Tittelen minner om Karin Fossums prisbelønte «Den som frykter ulven» fra 1997. Kanskje det er tilfeldig eller kanskje det sier noe om forfatterens ambisjoner.

Palladino skriver med stor energi om en tøff og plaget kvinnelig helt som ikke er som alle andre, og som det er lett å føle sympati for. Noen svakheter er det her; hun bringer inn for mange element og personer, og ikke alt blir fulgt skikkelig opp. Hun pøser på vel mye av alt det vi er redd for. Men alt i alt er det en spennende og velskrevet krimdebut med stort driv, mange overraskelser og personer som både berører og interesserer oss.