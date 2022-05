Da broren ble med i IS

Du slutter ikke alltid å elske noen bare fordi de kanskje gjør fryktelige ting.

Forfatteren skriver om broren som dro til Syria som IS-medlem. Mina Edvardsen er et pseudonym, men coveret er heldigvis grufullt godt.

Steinar Brandslet

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mina Edvardsen: «Jeg håper du er død». Roman. 114 sider. Vigmostad & Bjørke.

Hva gjør du når broren din blir med i IS, Den islamske staten, en gjeng som få i Norge har noe godt å si om? Du fortsetter å elske ham, også når du håper at han dør.

Mina Edvardsen er et pseudonym, men noen googleminutter gir deg navnet på broren. For jeg tror dette er ekte. Den etnisk norske broren dro virkelig til Syria, men vi vet lite om hva han gjorde der. Familiehistorien er kaotisk, og broren har tatt det ekstra hardt. Han har rotet med narkotika og kriminalitet. Så konverterer han til islam og blir overbevist av en som rekrutterer folk til IS. Selv tror han at han skal hjelpe de undertrykte til et bedre liv.

Broren er nok lettlurt, samtidig som han finner et slags samhold blant folkene som kaller ham «bror». Men de er jo ikke hans ekte søsken. Det er Mina som er det.

Noen av de fæleste tingene i verden gjøres av folk som er overbevist om at de selv er snille. Så sant du selv er ren og god, og det endelige målet er edelt nok, kan du gjøre det du vil mot dem som står i veien for deg. Også torturere og drepe dem. Eller lure dem til å bli med på ditt lag.

Jeg kan ikke si at dette er stor litteratur. Nesten alt er skrevet som lange eller korte innlegg, litt som på Facebook, der Mina henvender seg til broren i nåtid, som om han fremdeles hører henne. Bildebruken og betraktningene rundt liv og død og følelser er ikke spesielt originale, og hun gjentar seg stadig. Men det funker. For én gangs skyld.

Det blir noe ærlig over det. Boka er en søsters forsøk på å skrive seg ut av sorgen, kanskje skammen, om kjærlighet og hat som blander seg og blir uatskillelige. Jeg liker det. Samtidig er jeg glad for at boka bare har drøyt 100 sider, for stilen er litt slitsom.

Denne bør bli etterutdanning for dem som har gått livets harde skole og som nå forgifter kommentarfeltene. For det er ikke alltid familiens ansvar eller vennenes feil om noen gjør idiotiske eller fæle ting. De må ikke alltid sendes hjem av den grunn. Denne gangen ville det uansett ha blitt til en by på Østlandet.