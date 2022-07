Emilie (5) og mamma Ina koste seg på familiefestival

Noen regnbyger og friske vindkast til tross, flere lot seg friste av familiefestivalen Rangling for småsporsvar, lørdag ettermiddag på Bryne.

Emilie Hadland Johannesen (5) koser seg på musikkfestival i fanget på mamma Ina Hadland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I parken Sporvatunet, like utenfor Time bibliotek, tok flere barnefamilier inn fengende musikk og festivalstemning, lørdag ettermiddag.

Arrangøren, som også står bak Ranglerock, kunne nemlig by på en rekke uliker artister, samt kinoframvisning for de minste inne på biblioteket.

– Det er jo bare galkjekt, sier Ranglerock-sjef, Bjørn Hagerup til Aftenbladet.

Han er til stede sammen med sønnen, Gudmund, og broren Frode, inne på det lille festivalområdet, like ved signalbygget høyhuset, eller Forum Jæren.

Framveksten av en egen barnefestival gleder festivalsjefen:

– Når jeg står og ser utover publikummet her, og det er 20. gangen at vi arrangerer Ranglerock, så ser du jo at det er det samme publikummet som var her for 20 år siden, nå bare med barne sine, smiler han.

– Det er jo litt gøy, og det er mye av det det handler om her, at vi lager en festival som vi har vokst opp med, for barna, sier han.

Mange barnefamilier

På det irrgrønne gresset, noen meter unna scenen, var både små og store barnefamilier på plass for å lytte til festivalmusikken.

Noen vugget i takt med rytmen, andre filmet med mobilen, mens noen slappet av mellom slagene.

De sporadiske regndråpene førte også til at noen løp inn på biblioteket, før de, i takt med et lysere værbilde, smatt ut igjen.

– Hva har brakt dere her i dag?

– Først og fremst konsertene og den gode stemningen, sier Espen Vigre.

Han har med seg familien på festivalen.

Kona Cecilie Vigre, tvillingsøstrene Vilja (3) og Edel Vigre, samt 5 år gamle Sofie Edrikke.

– Vi har vært her på festivalen tidligere, og kjenner godt til den, smiler han.

– Skal dere innom voksenfestivalen senere i kveld?

– Nei, det blir rett hjem på oss. Vi reiser nemlig på ferie i morgen, avslutter han.

Fra høyre: Edel Vigre (3), pappa Espen Vigre, Sofie Edrikke (5), mamma Cecilie Vigre og Vilja Vigre (3), klappende til musikken.

Hadde håpet på finere vær

I tillegg til bandet Tusmørke, var også artistene Tuhaf og Naaljos Lom på plass for å skape stemning fra scenen.

Ansvarlig for den lille festivalen er Omund Norheim. Han sier seg fornøyd med oppmøtet, men påpeker at:

– Hadde det vært strålende sol så hadde det gjerne vært dobbelt så mange her, sier han lurt.

På spørsmål om hva som gjorde at barneutgaven av Ranglerock så dagens lys, svarer han:

– Det var vel egentlig barna som begynte å snakke seg imellom, og som ønsket å ha et festivaltilbud på lik linje som foreldrene, humrer han.

I tillegg til flere konserter ble det også arrangert et eget lynkurs i folkedans, før programmet ble rundt av med fremføring gjort av elever fra kulturskolen.

Innendørs, på biblioteket like ved, var det kafé, samtidig som det ble vist en rekke ulike kinoer på storskjerm.

forrige



fullskjerm neste Festivalsjefen for Rangling for småsporvar, barneutgaven av Ranglerock, Omund Norheim, sier seg fornøyd med årets utgave, men kunne tenkt seg et enda finere vær: – Da hadde det vært dobbelt så mange folk her, smiler han. 1 av 3 Foto: Jan Inge Haga / Stavanger Aftenblad

– Veldig vellykket

Men det er tross alt Ranglerock som er hovedarrangementet på Bryne denne helgen.

Fredag sto sju band på scenen inne på Hvelvet. Lørdag er det ventet like mange, ifølge festivalsjefen.

– Hvordan var festivalkvelden i går?

– Den var veldig vellykket. Vi nådde budsjettet vårt, hvilket betyr at alt vi selger nå er en bonus, sier Hagerup, som samtidig roser stemningen og rammen rundt.

Nå ser festivalsjefen fram til en ny kveld med musikk i Bryne sentrum:

– Det var cirka 300 personer innom i går, og det ser ut til å bli like mange i kveld. Det blir rett og slett fryktelig bra, og god stemning, smiler han.

Fakta Ranglerock 2022 Fredag 8. juli: 17:15 – Ranglekviss

18:00 – Beharie

19:00 – Carson Mchone (USA)

20:00 – Kanaan

21:00 – Juno

22:00 – Nix & The Nothings

23:00 – Daniel Romano’s Outfit (Canada) Lørdag 9. juli: 16:30 – Tusmørke

18:00 – Krissy Mary

19:00 – Naaljos Ljom

20:00 – Svenssen

21:00 – Kryptograf

22:00 – Tuhaf (Danmark)

23:00 – Hällas (Sverige) Les mer

Les også Flere artister klare for Ranglerock

Nye lokaler – samme profil

Med sin 20 år lange historie er Ranglerock for en kulturell bærebjelke å regne på Bryne og på Jæren.

Fra festivalen gikk under navnet «Hoggstock» og ble arrangert på forsamlingshuset på Hognestad, til sin langt nyere historie med internasjonale artister og et mer romslige vertskap, er det en aldri så liten festivalreise jærbuen har kunnet bevitne.

– Med Hvelvet nå føler jeg at vi har truffet den perfekte størrelsen for Ranglerock, for det er jo en alternativ musikkfestival for spesielt musikkinteresserte. Vi har en profil hvor vi ønsker å introdusere folk for ny musikk, og det å oppdage nye ting, sier han.

– Og hvordan blir stemningen i kveld?

– Det blir græla bra, med et ganske variert musikkprogram. Det var vanvittig bra i går og blir minst like bra i kveld, avslutter han.