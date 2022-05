Når voldtektsmannen blir hovedpersonen i offerets liv

BOK: Energisk om et voldtektsoffer, en fengslet forbryter og en rettssak.

Kathrine Nedrejord debuterte i 2010 med romanen «Transitt».

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Kathrine Nedrejord: «Forbryter og straff». Roman. 303 sider. Oktober.

Ved å vri på en Dostojevskij-tittel og kalle sin fjerde roman «Forbryter og straff» signaliserer Kathrine Nedrejord (f. 1987, debut 2010) umiddelbart at hun er ute i et dypt moralsk ærend.

Det viser seg ellers raskt at årets bok er en fortsettelse av «Forvandlinga» (2018), en intens, sår, røff, personlig forankret topproman om hvordan livet til forfatteren arter seg etter at hun blir voldtatt i Paris en vinternatt i 2017. Brått styrer et traume livet hennes. Det fins ingen hverdag mer. Kathrine før og etter ugjerningen er to ulike personer.

Rundt fire år er gått siden ugjerningen. Hovedkarakteren har skaffet seg en varm, mild, omtenksom kjæreste. De skaffer seg leilighet i et tidligere hotell. Han går på jobb, hun skriver, blir gravid, aborterer, blir gravid igjen. Livet føles fortsatt kaotisk. Her er mye gråt, mye smerte, mye uro og utrygghet, mye redsel, mye skam, mye bitterhet, mye skjelving, mye sinne, hat og hevnlyst.

Åpningssetningen i årets roman slår fast at hun denne gangen vil prøve å gå tettere på voldtektsmannen: Jeg har bestemt meg for å skrive om han.

Et prosjekt hun tidligere har veket unna, og som hun er blitt advart mot. Men siden han er blitt hovedpersonen i livet mitt, ser jeg-fortelleren ingen annen utvei enn å gripe fatt i den forhatte mannen som etter et par år – på grunnlag av et DNA-bevis og en stjålet mobil – omsider blir arrestert og havner i fengsel.

Det portrettet som tegnes av voldsutøveren, åpenbart for å kunne bearbeide et livstruende traume, er ikke spesielt nyansert eller spennende. Han er hjemløs og alkoholisert og har et heslig utseende, kjeder seg og føler seg ensom i fengsel, har et barn i Belgia og står fram som uartikulert.

For å nærme seg denne hettegenserkledte voldtektsmannen som brått får et navn og er mer enn en kropp, som nekter all skyld og sier at det er han som er blitt voldtatt av henne, må hun stadig kunne forestille seg, gjette, ta forbehold, dikte. Mye av det stoffet som gjelder overgriperen, knyttes til ordet «kanskje» eller til formuleringer av typen «jeg tror at», «jeg tenker at», «jeg ser for meg at».

Direkte usannsynlig blir denne fiksjonaliserte, søkende teksten aldri. Men den sceniske snerten er ofte fraværende. Slik sett opplevde jeg «Forvandlinga» som en strammere, bedre avstemt, mer medrivende fortelling enn den energisk borende, ofte sterkt affekt- og refleksjonsladde romanen «Forbryter og straff». Der er digresjonene flere, mangelen på dramatisk driv ofte tydeligere.

Mye av spenningen i romanen knyttes til rettssaken der fortelleren og den tiltalte skal få legge fram sine versjoner av voldsepisoden som har endret livene deres, så den endelige, gyldige dommen bør kritikeren naturligvis ikke røpe.

Men noe vil jeg gjerne framholde: Avslutningssetningen i romanen virker ikke bare tenksom. Den er overrumplende.

Ellers er dette en roman om å være norsk forfatter og leve på tiende året i Paris, om å minnes møtet med gynekologstolen og om å fordype seg i voldtektstematikken – gjennom bøker, filmer og podkaster. Dessuten er deler av teksten en engasjert, passe røff poleman der fortelleren går i strupen på dem – ofte kunstnere – som i toleransens hellige navn visker ut skillet mellom forbryter og offer.

Hun insisterer på at noen handlinger er så onde at de må straffes hardt og uten forbehold. Incest er aldri vakkert. Et drap må ikke unnskyldes. En voldtekt er en «stille granat» som igjen og igjen «eksploderer» inni den kvinnen som utsettes for et slikt overgrep. Å øse en slags sympati eller forståelse utover den skyldige karakteriseres som utidig posering og kan ikke forsvares.