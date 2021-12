Frekt og burlesk

BOK: Frisk debut om veloppdragne kvinners hverdagsfortvilelse, trass og naturlige urkraft.

Edel Maria Landsem, født i 1982, er oppvokst i Rindal og bor i Trondheim.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Edel Maria Landsem: «Andre og bedre historier». Noveller. 141 sider. Cappelen Damm.

Over jorden forteller vi historier med klemmer og kropper og sjeler og sex. Duggfriske ord og gamle setninger, geniale bruddstykker og løgnaktige minner, heter det i Edel Maria Landsems (f. 1982) gode debutbok. Passasjen er illustrerende for den gjennomgående stiltonen og oppsummerer vel også noe av den tematiske essensen.

Med 24 tekster på 140 sider legger ikke Landsem så mye mer til verden, men samtidig er novellene nokså innholdsrike, mettet med fakta, kuriosa, essayliknende refleksjoner og tallrike allusjoner. Den som helst vil ha stramt komponerte noveller innenfor rammene av et konvensjonelt novelleskjema, befinner seg nok her mellom feil permer.

Til gjengjeld kan man glede seg over et vitalt og rytmisk språk, fantasirikdom, pussige perspektiver, dybde og kunnskap, foruten en betydelig dose befriende og helt normal galskap, idet flere kvinnelige protagonister klikker i vinkel underveis.

Handlingen finner sted i byer på begge sider av Atlanteren. Det dreier seg stort sett om modne, urbane kvinner, som er veloppdragne og normale, men som knuges av hverdagsfortvilelse, flink-pike-syndromet eller på andre måter opplever tilværelsen som en tvangstrøye.

Thoreaus kjente utsagn om at de fleste mennesker «lead lives of quiet desperation» er en passende resonansbunn for disse novellene, som ofte sammenlikner kvinner med katter, refererer til akrobatikk og trapeskunstnere, og har tiden (som går) som gjennomgangsmotiv. Når dette så blandes med lengsel, selvrealisering, reisedrømmer og overgangsalder, blir imidlertid ikke desperasjonen fullt så stille lenger.

Fortellerteknisk er utgangspunktet oftest å etablere en situasjon og skildre en person, for deretter å legge inne noen brudd og forstyrrende elementer, parallelle løp og sidespor. De lengre novellene har som regel flere lag: det faktiske, det forestilte og det fortolkede, og står i løpende dialog med historien, kunsten, musikken og litteraturen. Ikke alt her er gull, bevares, men de beste novellene holder et høyt nivå, samtidig som samlingen også oppleves som et enhetlig verk.

Her er blant annet en trollkjerring med usjarmerende karaktertrekk som drikker seg full i hotellbaren og legger an på bartenderen; en som er så korrekt avgrenset at hun ikke får puste. En er i Paris med mannen, men som sniker seg ut om natten bare iført trenchcoat og støvletter. En annen kvinne oppfører seg ufordragelig hos et vennepar og røper hemmeligheter hun burde holdt for seg selv.

En kvinne vil skru tiden tilbake, møte mannen på ny og igjen kjenne ungdommens råskap i kroppene. En annen er på tuppa i et 40-årslag, ringer søsteren og virvler opp gammelt grums og nag. Atter en kvinne betrakter brorens unge, vakre og vellykkede forlovede med tiltakende sjalusi og misbilligelse.

En kvinne får akutt angst for demens etter å ha besøkt faren på aldershjemmet, en annen har lest Pessoa og føler seg krenket, mens en tredje fantaserer om å ligge med Knausgård på en kjøkkenøy. Her er også seks korte noveller om New York, før samlingen avrundes med en skumringstime i Sevilla.

Mange av disse kvinnene er redde for å gro fast. De bærer på hemmelige lengsler og urealiserte drømmer og vil helst slå seg løs fra de trange rammene som parforholdet, jobben og forventningene setter omkring dem. Noen av dem forlater da også enhver etikette, bryter med konvensjonene, sprenger de sosiale normene, gir skamløst etter for galskapen og går simpelthen fra konseptene.

Det hele er kort og godt, herlig forfriskende, frekt forførende og befriende absurd.