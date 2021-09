En slitsom sønn

BOK: Jeg sluker det jeg leser, til alt faller litt i fisk.

Anne B. Ragde skriver om forholdet mellom en mor og sønnen som ikke flytter ut.

Nancy Øvrehus

Anne B. Ragde: «Hjerteknuseren». Roman. 272 sider. Strawberry Publishing.

Anne B. Ragde er en av de norske forfatterne som gjennom en årrekke har gitt oss et vell av herlige bøker, og nå er hun ute med en ny voksenroman. Det er ikke til å legge skjul på at man starter på en slik bok med en viss forventning.

Romanen har fått den treffende tittelen «Hjerteknuseren» og handler om en godt voksen alenemamma som fremdeles har sin eneste sønn boende hjemme. Han har tippet 25, er arbeidsledig og ser på ingen måte ut til å ha noen hast med å komme seg ut dørene.

Ikke bare legger hun hverdagen opp rundt sønnen hjemme, men han blir selvsagt med på hytta også, det ene stedet hvor hun virkelig skulle kunne finne ro og fred alene. Som mamma rives hun litt i stykker, for hun elsker sønnen sin, men hun trenger også å få komme i gang med sitt eget liv. Hele historien er temmelig absurd, hvor tanker går i krøll og lager uante utfordringer når man vil kaste ut sin egen sønn.

Mest av alt handler romanen om tvil og håp. Hvor skal grensene gå for morskjærligheten? For den handler selvsagt om å elske, og ikke minst om å elske seg selv. Den viser kampen i samvittigheten når en elsker seg selv nok til å forsøke å ta tilbake sitt eget liv.

Etter hvert som romanen utspiller seg, begynner handlingen å smånikke mot krimsjangeren. Noe som i utgangspunktet er temmelig stilig, men dessverre stopper det litt opp underveis og det hele forsvinner liksom ut i et stort ingenting. Plutselig føler jeg meg rett og slett litt snurt, og ikke så rent lite skuffet. Dette irriterer meg skikkelig, for Ragde kan egentlig kunsten å bygge en god historie.

Når det er sagt, finnes det virkelig høydepunkter i denne romanen. Språket blomstrer formelig på boksidene og gjør at jeg sluker sidene mens jeg leser. Her er det vi kjenner og elsker Ragde for. Evnen til å skrive om det nære og det litt sære på en måte som gjør at familieforholdet fremstår som så autentisk.

I denne romanen har hun virkelig klart det igjen, og det hele treffer meg rett i hjertet. Men kanskje nettopp fordi potensialet er så til de grader til stede, blir nok skuffelsen litt ekstra stor når siste del ikke leverer helt til forventningene.