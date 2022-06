Akkurat sånn en debut skal være

Middelmådig platetittel, men resten av det Valp leverer er tett opp mot skambra.

Valp fra Stavanger har kalt debutalbumet sitt «Middelmådig», hvilket viser forferdelig dårlig selvinnsikt.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Valp: «Middelmådig album» (Siturec)

Å kalle debutalbumet for «Middelmådig» er å åpne ordspill-i-tittelen-døren på vidt gap. Valp er alt annet enn middelmådige. De er tvert om ganske modige, dette jazzflinke, sjarmskranglete popbandet fra Stavanger. Det absolutt svakeste med debutalbumet er den lett ironiske tittelen.

Resten er godt over middelmådig.

Valp låter løst i kantene, slik indiepopbandene gjerne vil låte. Soloene er ikke helt etter boka. Emilie Eie synger, ville sanglæreren sagt, litt «slarvent». Hun ligger frampå og bakpå og hurtigsnakker seg gjennom livets alle opp- og nedturer.

Denne måten å lage musikk på er elsket på grunn av sin potensielle sjarm, og ditto lagt for hat fordi den kan bli i overkant avslappet. Valp fikser den balansen nesten perfekt, for under panseret her befinner det seg en ganske fintunet motor, et presist maskineri som spiller sin sjarmpop presist, ytterst kompetent og veldig, veldig godt.

Denne kvartetten har bakgrunn fra jazzlinja i Stavanger, og det er noe særegent med jazzmusikere som slipper å spille jazz. De er teknisk dyktige, er vant med å tenke utenfor linjene og de angriper popmusikk på finurlige måter. Valp er en sånt band, en gjeng flinke, skolerte folk som ikke lar studiepoeng og eksamenspapirer stå i veien for å gjøre ting enkelt.

Fakta Valp Band med utspring fra jazzlinja i Stavanger. Medlemmer: Emilie Eie (vokal/låtskriver), Kristian Enkerud Lien (gitar), Vetle Aakre Laupsa (bass) og Stian Eismann (trommer). Les mer

Unge hunder

Emilie Eie er et ganske dårlig skjult låtskrivertalent. Noen av oss noterte oss navnet hennes for mange år siden, og det var velbrukt blekk. Hun synger og formidler med stor innlevelse og hjerte utenpå drakten. Vi er med på en aldri så liten terapitime der kjærlighetssorg, mindreverdighetskomplekser, et humpete voksenliv og følelser om dette og hint fyker rundt i rommet.

Tekstene er gjenkjennbare for mange, men deilig uberegnelige i både formen og framføringen. Hun kan være frekk som Julian Casablancas i The Strokes, mjuk som bransjekollegaene i Nr. 4 og fungere som forteller av knirkete kjærlighet som salige Razika. Eie setter også en slags fylkesrekord i å smyge inn «jævla» på en ikke-hip-hop-plate.

Med seg har hun en oppfinnsom gjeng musikere som både kan være jazz-kompliserte og pop-enkle. Noen låter er umiddelbare og rett fram, andre snirkler seg fram og går mange runder rundt grøten. Igjen, det er herlig uberegnelig.

«Medalje» og «Ta meg tebage», de to første sporene, er to veldig ulike veier å ta. Denne anmelderen velger seg rett-fram-Valp i sju av ti tilfeller, men det er dette spennet som gjør dem til et så friskt og godt band. Valp er et godt navn til dette bandet. De er mer lekne, mer uberegnelige og vel så lette å like som de større, voksne hundene.

Utblåsning

Heller ikke Valp treffer på absolutt alt. Om noen år kommer de til å se at et par av disse sangene er gode, men ikke helt der oppe. «Ein aen» har uforløst potensial, for eksempel. Men lå gå med det. Resten er friskt som en regnbyge en knallvarm sommerdag.

«Rant» er en frustrert og småsint utblåsning med herlig gitardriv. «Sjakkmatt» går løs på sinte, skråsikre folk på nettet i en miks av hiphop og danserock. Det er lenge siden undertegnede har hørt indierock med bedre driv enn det du får få «Medalje», en sang om kjærligheten og begjærets uransakelige veier. «Duolingo» er en fin, streit og sår ballade med eskalerende følelser. Om den har et tysk vers til slutt? Ja, det er klart.

Valp nekter å være helt normale, og ære være dem for det. I min bok får du null gratispoeng bare for å være annerledes, men den som våger – og treffer – den skal belønnes rikelig. Dette debutalbumet er akkurat sånn debuter skal være: Vågalt, driftig, godt skrevet og godt spilt.

Beste spor: «Medalje», «En middelmådig sang», «Rant».