Denne må du ikke gå glipp av!

BOK: Tøyes grensene umerkelig dag for dag, uten at vi reflekterer over det?

Hanna Bervoets er fra Nederland. «Det vi så» kommer ut på en rekke språk, og filmrettighetene er solgt.

Nancy Øvrehus

Publisert: Nå nettopp

Hanna Bervoets: «Det vi så». 108 sider. Oversatt av Hedda Vormeland. Bonnier Norsk Forlag.

Hanna Bervoets er en mye omtalt og prisbelønt forfatter fra Nederland. I fjor ga hun ut boken «Wat wij zagen», en bok som ikke bare ble belønnet med svært gode kritikker, men som også raskt ble en av årets store snakkiser. Nå kommer endelig denne boken i norsk utgave med tittelen «Det vi så».

Kayleigh har havnet i økonomiske vanskeligheter, og da en ny jobb med bedre lønn dukker opp, kan det ikke passe bedre. Som innholdsmoderator er det hennes jobb å vurdere om videoer er støtende og bør fjernes fra den digitale plattformen. Jobben er tøff, men heldigvis har hun gode kollegaer som støtte. Etter hvert vokser også kjærligheten frem mellom henne og kollegaen Sigrid. Men noe skurrer et sted, uten at Kayleigh klarer å definere hva som er galt.

Forfatteren griper fatt i et utrolig viktig tema. For hvor mye påvirkes vi egentlig av alt vi ser og opplever i den digitale hverdagen vår, kanskje uten at vi er klar over det? Tøyes grensene umerkelig dag for dag, uten at vi egentlig vil eller reflekterer over det? Med denne boken presses jeg som leser rett og slett til å gå en runde med meg selv. For er jeg ikke en av dem som tenker at jeg ikke påvirkes i nevneverdig grad av alt som foregår på skjermen foran meg? Men er jeg egentlig flink nok til å sile og ikke la det digitale livet påvirke det virkelige livet mitt? Og kan jeg egentlig være helt sikker på min egen overbevisning om at jeg har et brukbart filter?

Språket er knapt, nesten avmålt, noe som gjør at man som leser får noe mindre drahjelp i leseprosessen. Men det kappe språket passer så rasende godt til handlingen i boka og gjør den desto mer interessant. Noe annet som gir denne boken et ekstra løft, er at den nærmest kan regnes som en lang novelle, med en aldri så liten overraskende vending i slutten.

Først stusset jeg litt over lengden på denne boka, som så vidt overstiger 100 sider, men dette er lesestoff som er verd pengene. Denne bør du rett og slett ikke gå glipp av. Det er ikke ofte en bok ryster meg på denne måten og får meg til å stille spørsmål ved meg selv.