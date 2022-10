Dildobaronen

Bok: Friskt og fabulerende om sexleketøy, kommunesammenslåing og midtlivskrise.

Vår anmelder rødma som en gravenstein i septembersola da han leste Bjørn Vatnes nyeste bok.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Bjørn Vatne

Underliv. Den erotisk-økonomiske oppvåkninga i det som før het Våg kommune, nå opptatt ved makt i det ålesundske imperium.

363 sider

Gyldendal

I sin fjerde roman siden debuten i 2015 byr Bjørn Vatne (f. 1976) på den potensielt bluferdighetskrenkende historien om den grå og anonyme eks-byråkraten Arnstein Lunde, som en desembernatt 2024 står i en nedlagt møbelfabrikk i Vågheim og selger sexleketøy til sine dritings sambygdinger. Han er en tidvis nedstemt mann i sin verste alder, uten livskveik eller energi, med stadig fallende testosteronnivå og grillpølseaktige ereksjoner. Gledesløst deltar han i idrettslagets dugnader sammen med lederen for aksjonen «Fritt Vågheim» og sønnenes fotballtrener, som han ikke synes gir dem nok spilletid.

Etter at Våg havnet i den kommunale komposthaugen Ålesund og Arnstein sto uten inntekt, startet han nettbutikken fiskogelektro.no, som hos hans mer suksessfulle svoger vinner ham tilnavnet «kinamannen» etter billigproduktenes opphavsland. Tilværelsen strammes til omkring ham, og kona Lindis, som er født og oppvokst der i Vågheim, omgitt av rånere og hjemmebrent, vil forlate ham. Da inntreffer den forkledde velsignelsen at det kommer ham i hende fire feilsendte partier med dildoer, som viser seg å revolusjonere lønnsomheten til fiskogelektro.no.

Etter snart tjue år i en erotisk ørken, var Moses her med staven. Pengene strømmer inn, Arnstein er full av energi og ideer, og noen av de beste stundene han har hatt på mange år kommer når han sitter og dikter opp brukeranmeldelser i kommentarfeltet. Men selv om den lokale kunstneren sier at hun godt kan dreie noen dildoer i heltre med emblemet til gamle Våg kommune svimerka inn på skaftet og heilnorske trekuker er akkurat sånt som Innovasjon Norge ville ha støtta, har det naturligvis en omkostning å være Sunnmøres dildobaron, Vågheims Porno-Arnstein, bygdas pervo.

Vatne har på et radikalt og billedrikt bokmål – jeg rødma som en gravenstein i septembersola – skrevet en friskt fabulerende og frekt reflekterende, overskuddspreget og handlingsdrevet roman. Men selv om forfatteren tilsynelatende ikke har andre ambisjoner enn smått satirisk å underholde leseren, som jo også er en kunst, og han med språklig driv og virtuositet påfører leseren stadige latterkuler, er her også agg og slagg knyttet til bygd og by og samfunnsutvikling, og en innsikt i mannlig midtlivskrise, som gir teksten en dypere dimensjon og et underliggende alvor som strekker seg ut over den rene komedien.