Vi lever i en verden vi ikke forstår

Felice Brothers: «Undress» (YepRoc/Border)

The Felice Brothers startet som brødrene Ian, James og Simone Felice fra småstedet Palenville i staten New York. De forlot hjemlige Catskill Mountains til fordel for undergrunnsbanen i storbyen New York.

Fra spillingen der gikk det i retning konserter og platekontrakter, og bandet ga ut flere album det er all mulig grunn til å spille fortsatt. Inntil videre er «Yonder is the clock» (nummer 20 i 2009) og «Celebration, Florida» (nummer fem i 2011) deres eneste plater på den amerikanske Billboard-listen.

Fakta: The Felice Brothers Bakgrunn: Dannet i New York i 2006. Utgivelser: Debuterte med «Through these reins and gone» (2006). Forrige album var «Life in the dark» (2016).

Simone Felice hoppet av i 2009 og dannet The Duke & The King, før han startet en solokarriere. Nå består bandet av de to resterende brødrene pluss trommis Will Lawrence og bassist Jesske Hume. Sistnevnte mønstret på i fjor.

De har mistet felespilleren siden sist, men sper på med saksofon, banjo, trekkspill, steelgitar og mer. Dermed blir ikke savnet så merkbart.

Platen åpner med tittelkuttet «Undress», der Ian Felice spør om when will we see

the light of day?

I sangen er han innom politikere, Pentagon, Frihetsstatuen, Wall Street, folkemord, Bank of America, Kellyanne Conway og det som ellers måtte definere hjemlandet.

De må alle kle seg nakne, på samme måte som Dylan sang i «It’s alright Ma, (I’m only bleeding)»: Even the President of the United States must sometimes have to stand naked.

Det trengs et alternativ til hatet, så i «Special announcement» stiller de til valg:

Saving up my money

to be president

I can promise more berries

on Blueberry hill

I can promise you this

Charlie Parker on a ten dollar bill

De synger om å gi et alternativ til hatet, og Pete Seeger eller Phil Ochs kunne sunget en slik sang for et halvt århundre siden. Det sørgelig er at det er like aktuelt nå.

We live in a world we can not understand, poor, blind birds if we’re anything, lyder det i «Poor blind birds». En avskjedssang til fornuften, til en venn og til stedet der du er. Et siste glass før døra lukkes.

Felice Brothers graver seg heldigvis ikke helt ned i elendigheten. «Salvation Army girl» er en frisk hyllest til hun som står ved gryta ved juletreet: All of the junkies here agree; she looks a lot like Jackie Kennedy.

Sangen refererer også til David Bowies «Rock n roll suicide», en sang ikke så forferdelig langt unna.

«Hometown hero» høres ut som noe Bruce Springsteen kunne lagd på tiden rundt «Nebraska», og «Nail it on the first try» er en kort ballade som Tom Waits godt kunne grumset til.

«The kid» og «Days of the years» tilhører de bedre her, og albumet ender elegant med «Socrates». Sangen handler om å vente på dødsstraffen slik Socrates gjorde, i den greske filosofens tilfelle for hans manglende respekt for det staten anså som hellig.

Felice Brothers føler slektskapet og hilser sin bøddel med en skål:

Health to the tyrant

Health to the modern state

When they tie me to the stake

What a great event I'll make

Bandet har i løpet av sine 13 år gått fra country til krass folkrock, fra personlige hendelser til offentlige anliggender.

Beste spor: «Salvation Army girl», «Poor blind birds», «The kid», «Days of the years».