Fin avslutning på rotete serie

Avengers: Endgame

Sjanger: Fantasy / Action. Skuespillere: Brie Larson, Scarlett Johansson, Karen Gillan, Chris Hemsworth, Chris Evans, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Robert Downey Jr., Tom Holland m.fl. Regi: Anthony Russo, Joe Russo. USA, 2019. Lengde: 3 t. 1 min. Aldersgrense: 12 år.

Etter at det nå er laget 22 Marvel-filmer siden «Iron Man» i 2008, har de ulike superheltene og deres universer blitt vevd stadig tettere inn i hverandre. Jeg er usikker på om dette egentlig har vært som smart, spesielt om man tar hensyn til andre seere enn blodfansen som har sett alt og husker alt.

En ting er at filmene står stadig dårligere på egne bein etter hvert som stadig flere figurer skal opptre i samme film. En annen ting er den slitsomme øvelsen man er vitne til når en hel haug superhelter og sidekicker skal introduseres i løpet av et par timer. «Avengers: Infinity War» fra 2018 var et godt eksempel på hvordan dette kan fortone seg.

Lave forventninger

Årets film, «Avengers: Endame», framstår på mange måter som en del 2-film etter denne, og ikke minst derfor var undertegnedes forventninger lave. Fjorårets Avengers-variant var en slitsom og rotete actionkavalkade hvor det føltes som om brorparten av de to og en halv timene den varte gikk med til å introdusere stadig nye Marvel-figurer. Vel, denne gang har heldigvis regissørene Anthony Russo og Joe Russo tatt seg bedre tid og laget plass til rolige øyeblikk mellom alle actionscenene. Det gjør at vi får tid til å føle noe for karakterene og leve oss inn i valgene de gjør. 3 timer er selvsagt uhorvelig lenge, men i dette tilfellet er det lett å forstå hvorfor det har blitt sånn.

Handlingen fortsetter der den slapp i forrige film, så hvis du ikke har sett den, og vil holde på spenningen, kan du slutte å lese nå.

Den lilla giganten Thanos har utryddet milliarder av mennesker og andre skapninger i et slags forsøk på å redde miljøet. Noen av våre venner har gitt opp håpet om å nedkjempe den intergalaktiske fascisten, noen har trukket seg tilbake i selvmedlidenhet, noen prøver å skape et nytt liv for seg og sine, mens andre igjen er drevet av hat og hevnlyst. Når det dukker opp en mulighet til å rette opp noe av det som har skjedd, er de fleste med, og det byr selvsagt på rikelig med spektakulære action- og kampscener.

Fortsatt for mange figurer

Heldigvis har man også lagt inn noen interessante vrier som gjør at man holder spenningen oppe nesten til slutt. Noe virker påtatt, men slik blir det kanskje når så mange tråder skal samles og så mange forskjellige personer og personligheter skal slippes til. Mange av dem hadde filmen klart seg utmerket uten, men her har det åpenbart vært et poeng å samle trådene i en grande finale.

Om vi har kommet til veis ende i sagaen om de mange Marvel-figurene nå, er nok tvilsomt, selv om «Avengers: Endgame» har en del avsluttende kvaliteter, og ikke bare i navnet. Den forsøker blant annet å gå «Ringenes Herre» i næringen når det gjelder å dra ut avslutningsscenene. Men som et foreløpig punktum er dette så absolutt tilfredsstillende, og et godt eksempel på at det faktisk går an å lage plass til litt mellommenneskelig drama blant alle actionscenene og spesialeffektene.